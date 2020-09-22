«Магнит» открыл онлайн-аптеку

ПАО «Магнит» начал тестировать интернет-магазин по заказу товаров более чем из 100 аптек Москвы и Московской области. Пользователям доступны два вида сервиса в формате click&collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной «Магнит Аптеки», а также заказ со склада из расширенного ассортимента и доставка до выбранной аптеки на следующий день. В дальнейшем планируется запустить курьерскую доставку безрецептурных препаратов.

На сайте «Магнит Аптека», в мобильном приложении «Магнит» и через контактный центр жители московского региона могут забронировать фармацевтические товары, лечебную косметику, продукцию для личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонные позиции. Сейчас ассортимент включает около пяти тысяч наименований, до конца года он будет существенно расширен. Сервис бронирования доступен круглосуточно, пользователи могут увидеть остатки товара, состав препаратов, инструкцию по применению. При этом самовывоз привязан ко времени работ точек, на получение рецептурных лекарств покупатель должен предъявить соответствующий документ.

Минимальной суммы заказа нет, при бронировании и получении день в день цены идентичны офлайн-аптекам. Заказы собирают сотрудники торговых точек в индивидуальную упаковку. «Магнит» установил для комплектовщиков и остального персонала, участвующего в формировании заказов, специальные KPIs (ключевые показатели эффективности). Для контроля за уровнем предоставления услуг и работы с обращениями покупателей создан отдельный клиентский сервис. В будущем он станет частью омниканальной экосистемы компании и будет осуществлять поддержку всех интернет-услуг.

При заказе на следующий день из ассортимента склада стоимость товаров будет соотноситься с онлайн-предложением соответствующих позиций на рынке, что позволит покупателям приобрести продукцию с максимальной выгодой. Комплектование и доставка будут осуществляться на базе автоматизированного распределительного центра дистрибьютора «Магнит Фарма» в Москве.

Особенность и преимущество онлайн-аптеки «Магнит» для покупателей - возможность начисления и списания бонусов по единой кроссформатной программе лояльности компании. Это позволит пользователям совершать покупки в любом удобном формате розничной сети - продуктовом и непродовольственном - и оплачивать весь чек, независимо от суммы, накопленными бонусами. В интернет-аптеке будут проходить идентичные ценовые акции, что и в физических точках, в дальнейшем предусмотрена реализация собственных маркетинговых проектов.

Все составляющие сервиса онлайн-аптек «Магнита», в том числе, электронная витрина, физические аптеки, дистрибуция и доставка, объединены на базе одной компании. Такая модель обеспечивает сквозной контроль качества сервиса и эффективности бизнес-процессов, высокий уровень утилизации мощностей логистики и розницы, а также привлечение клиентов через разные каналы взаимодействия.

Тестирование работы интернет-аптеки планируется завершить до конца 2020 года, после чего будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы.