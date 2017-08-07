«Магнит» открыл оптовые магазины

Розничный ритейлер «Магнит» запустил в тестовом режиме три магазина нового формата — «Магнит-Опт». Ассортимент, оформление торгового зала и выкладка товаров рассчитаны на покупку продукции мелким оптом. В то же время здесь можно приобрести товары и в розницу.

Ассортимент мелкооптовых гипермаркетов составляет 1,5 тысячи позиций продуктов и непродовольственных товаров.

«Новый сервис позволит компаниям и предпринимателям совершать покупки с финансовой выгодой, а жителям — приобретать продукты про запас», — говорится в сообщении компании.

В магазинах мелкооптового формата, где продукция хранится в больших упаковках и коробках, возможны и покупки в розницу.

Для «Магнита», уже владеющего 15 тысячами магазинов, новый формат стал шестым по счету. Ритейлер управляет «магазинами у дома», гипермаркетами двух типов, магазинами бытовой химии, парфюмерии и косметики и пилотными аптеками.