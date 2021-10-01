«Магнит» открыл первую вертикальную теплицу рядом с магазином
Розничная сеть «Магнит» совместно с израильской компанией Vertical Field открыла первую вертикальную теплицу рядом с суперстором в Краснодаре. Компания начала выращивать четыре вида зелени, которые напрямую поставляются в магазин. Использование подобной городской фермы исключает затраты на логистику продукции в магазин, а также обеспечивает стабильные круглогодичные поставки свежей продукции без сезонных ограничений.
Вертикальная теплица от Vertical Field представляет собой геопонную (почвенную) мобильную платформу, состоящую из модульных грядок почвы с интеллектуальными датчиками. Они отслеживают и передают данные о всех жизненно важных функциях растений на различных этапах роста, включая полив, освещение и климат-контроль. Информация собирается в интуитивно понятном приложении и отслеживается в режиме онлайн.
Геопонная городская ферма потребляет примерно на 90% меньше воды, чем требуется для выращивания зелени в традиционных теплицах. Чтобы обеспечить растениям точную интенсивность света, необходимую для эффективного роста, используются светодиодные фонари. Освещение контролируется и регулируется с помощью специального приложения.
В вертикальной теплице «Магнит» начал выращивать маслянистый зеленый салат, дуболистный зеленый салат, шпинат и базилик, которым для созревания достаточно около 20 дней. Процесс поставки на полку салатов выстроен бесперебойно – урожай будет собираться раз в два-три дня. Модульная конструкция платформы дает прямой доступ к растениям, что позволяет их легко собрать и заменить свежей рассадой. Продукция не содержит пестицидов, так как выращивается на грядках с богатой питательными веществами почвой.
Портативная городская ферма размещена на парковке суперстора по адресу ул. Солнечная 18/3. При необходимости и наличии свободной площади она может быть установлена внутри магазина.
«Вертикальная теплица проста в использовании, обслуживании, мониторинге и сборе урожая. Это позволяет персоналу супермаркета эффективно управлять платформой. Данная технология обеспечивает стабильное и высокое качество продукции независимо от климатической зоны. Но что особенно важно – наши салаты будут попадать с грядки на полку за пять минут – сразу же после сбора урожая, а покупатели наглядно будут видеть, откуда поступила зелень. Такая технология экологична, оптимизирует процессы и повышает качество продукции. Мы планируем протестировать продажи и утвердить производственную программу в части ассортимента и объемов. В наших планах – установить несколько десятков таких вертикальных теплиц в крупных городах страны».
Вячеслав Краснояров, Директор по собственным производствам сети «Магнит»