«Магнит» открыл первую вертикальную теплицу рядом с магазином

Розничная сеть «Магнит» совместно с израильской компанией Vertical Field открыла первую вертикальную теплицу рядом с суперстором в Краснодаре. Компания начала выращивать четыре вида зелени, которые напрямую поставляются в магазин. Использование подобной городской фермы исключает затраты на логистику продукции в магазин, а также обеспечивает стабильные круглогодичные поставки свежей продукции без сезонных ограничений.

Вертикальная теплица от Vertical Field представляет собой геопонную (почвенную) мобильную платформу, состоящую из модульных грядок почвы с интеллектуальными датчиками. Они отслеживают и передают данные о всех жизненно важных функциях растений на различных этапах роста, включая полив, освещение и климат-контроль. Информация собирается в интуитивно понятном приложении и отслеживается в режиме онлайн.

Геопонная городская ферма потребляет примерно на 90% меньше воды, чем требуется для выращивания зелени в традиционных теплицах. Чтобы обеспечить растениям точную интенсивность света, необходимую для эффективного роста, используются светодиодные фонари. Освещение контролируется и регулируется с помощью специального приложения.

В вертикальной теплице «Магнит» начал выращивать маслянистый зеленый салат, дуболистный зеленый салат, шпинат и базилик, которым для созревания достаточно около 20 дней. Процесс поставки на полку салатов выстроен бесперебойно – урожай будет собираться раз в два-три дня. Модульная конструкция платформы дает прямой доступ к растениям, что позволяет их легко собрать и заменить свежей рассадой. Продукция не содержит пестицидов, так как выращивается на грядках с богатой питательными веществами почвой.

Портативная городская ферма размещена на парковке суперстора по адресу ул. Солнечная 18/3. При необходимости и наличии свободной площади она может быть установлена внутри магазина.