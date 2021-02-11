«Магнит» открыл первые дарксторы

Компания «Магнит» открыла в Москве два пилотных магазина-склада, работающих только на онлайн-заказы, — дарксторы (dark store).

Дарксторы расположены на севере и востоке столицы и работают на экспресс-доставку в пределах одного часа. Объекты обрабатывают заказы собственного сервиса доставки «Магнита», а также в ближайшее время будут подключены к сервисам партнеров — Delivery Club и «Яндекс.Еда».

До сих пор доставка «Магнита» работала на базе его офлайн-магазинов. Предполагается, что дарксторы обеспечат более высокую операционную эффективность онлайн-канала для бизнеса Компании.

Пилотные объекты работают в мини-формате, их площадь — 300 и 400 кв. м. Ассортимент заметно отличается от обычного офлайн-магазина «у дома» «Магнит»: добавлены товары из ассортимента супермаркетов «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик», всего 6 000-7 000 товарных наименований. Например, ассортимент дарксторов дополнен декоративной и уходовой косметикой, товарами для красоты и здоровья, ассортиментом свежего мяса, мягких сыров, немолочных соевых напитков. Обновленное предложение лучше отвечает предпочтениям интернет-клиентов «Магнита», которые онлайн покупают больше товаров и выбирают более дорогие варианты, чем офлайн.

Внешне дарксторы также отличаются от магазинов «у дома». Оформление сведено к минимуму, для ускорения обработки заказов в зале отсутствуют перегородки. Для контроля качества сборки заказов внедрена система видеонаблюдения. Доступ в дарксторы «Магнита» есть только у сотрудников, которые комплектуют заказы, а также курьеров сервисов доставки.

«Это первые два минидаркстора, на которых мы протестируем операционные процессы и определим оптимальную модель, чтобы затем их масштабировать в Москве. В 2020 году мы планируем открыть до 20 таких дарксторов в столице. Мы видим высокий интерес наших лояльных офлайн-клиентов к онлайн-каналу, как и приток новой аудитории, которая раньше не покупала в „Магните“. Чтобы отвечать запросам этой категории клиентов, мы качественно адаптируем наше предложение в онлайн и последовательно улучшаем клиентский опыт», — заявил заместитель генерального директора, исполнительный директор сети «Магнит» Флориан Янсен.

«Магнит» начал развивать направление foodtech в 2020 году в партнерстве с профильными партнерами: с конца августа 2020 г. с Delivery Club, а с конца сентября — с «Яндекс.Едой». В ноябре заработало собственное приложение «Магнит Доставка» с экспресс-доставкой по Москве, а также собственная регулярная доставка из краснодарских магазинов «Магнит Семейный». Пока все проекты находятся в стадии пилота, но их динамика за первые месяцы работы оказалась намного лучше ожиданий. К концу декабря 2020 года «Магнит» выполнял уже около 7 000 заказов в день, средний чек собственной доставки «Магнита» составлял около 1 600 рублей.