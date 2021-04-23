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«Магнит» открыл первый магазин товаров для дома и ремонта

Компания «Магнит» открыла первый «Магнит Мастер» — хозяйственный магазин у дома с широким ассортиментом промышленных товаров.

«Магнит Мастер» — это формат небольших магазинов с товарами для дома и ремонта (так называемый формат DIY — do-it-yourself, «сделай сам»). Торговая площадь таких магазинов — 50-150 кв. м. Оформление вывески выполнено в синем и желтом цветах, на логотипе изображен молоток-гвоздодер.

Первый магазин открылся в Краснодаре по адресу: ул. Садовая 159. Второй «Магнит Мастер» откроется в ближайшее время также в Краснодаре. Компания изучит первые итоги работы нового формата и примет решение о его будущем.

«Магнит Мастер» ориентирован на тех, кто сам делает ремонт и занимается обустройством дома и кому нужно быстро купить поблизости необходимые товары. Основа ассортимента — это промышленные товары для ремонта и работ по дому, посуда, другие товары для дома, а также бытовая химия, косметика и сезонные товары. Всего в магазине представлено более 3 000 SKU, из них около 1 300 — DIY-ассортимент. Компания ожидает, что средний чек в формате «Мастер» будет выше, чем у ее продовольственных форматов.

В планах развития «Магнит Мастер» — предложить дополнительные сервисы для покупателей. Например, в магазинах могут появиться терминалы для заказа ассортимента, который не представлен в магазине, — крупногабаритных товаров для ремонта и т.п.

«Магнит» исторически силен в малых форматах, умеет находить удачные локации и работать с широкой сетью точек по всей стране, в том числе там, куда не добираются крупные Компании DIY-ритейла. Этот рынок довольно консолидирован: строительные рынки практически ушли в прошлое, крупные игроки работают в основном в городах-миллионниках и в форматах площадью больше 1 000 кв. м. Но пока нет крупных современных игроков в малом формате. Большая часть подобных точек — это небольшие несетевые хозяйственные магазины и лавки, так называемые магазины «1000 мелочей» и т.п. Мы полагаем, что это может стать удачной нишей для «Магнита», — прокомментировал заместитель генерального директора, директор розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов.

«Стратегия „Магнита“ до 2025 года предполагает поиск и тестирование новых перспективных ниш. Помимо супермаркетов и суперсторов, магазинов у дома, косметики и аптек, мы начали развивать компактные „Магнит Сити“, дискаунтеры, киоски. Новый формат „Магнит Мастер“ может иметь синергию с основным бизнесом. Поэтому логично попробовать добавить его на платформу „Магнит“, которая является базой для управления разными форматами и развития сети при сохранении уровня доходности инвестиций», — рассказал президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

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Автор: Анна
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