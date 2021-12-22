«Магнит» открыл в Ижевске тест-студию для развития собственных брендов

Это вторая специальная студия компании, где покупатели будут оценивать обезличенные товары под собственными торговыми марками (СТМ) розничной сети и помогать запускать позиции, релевантные своим предпочтениям. Площадка в Ижевске появилась на базе обновленного суперстора «Магнит Экстра» по адресу: ул. Молодежная, д.107А. Город выбран с учетом географии, трафика покупателей и уровня доходов населения.

Тест-студия в 70 кв. м. создана по международным стандартам и представляет собой выделенное пространство в суперсторе, которое включает кухню для подготовки дегустационных товаров, дегустационный зал, технические помещения. Функционал студии продуман так, чтобы покупатели фокусировались на анализе вкусов и свойств продукции: сделаны специальные дегустационные места, стены выполнены в нейтральном светло-сером цвете, проведена шумоизоляция, поддерживается климат-контроль. Вторая тест-студия дополнит функционал открытой осенью 2020 г. площадки в Краснодаре и позволит в значительной степени закрыть потребность компании в тестировании продукции СТМ с участием покупателей.

Компания будет использовать комбинированную механику отбора аудитории: приглашать потребителей непосредственно из магазина, предлагать участие держателям карт лояльности. Участники тестов получат приятные поощрения. Помимо проведения холл-тестов, предусмотрена возможность хоум-тестов (домашнего тестирования) для тех категорий товаров, где это необходимо.

За время работы первой тест-студии в гипермаркете «Магнит» в Краснодаре было проведено более 400 тестов, благодаря которым компания ввела в ассортимент более 130 новинок, по более 300 позициям улучшены характеристики.

«Продукты собственных брендов — одни из драйверов роста продаж в магазинах „Магнит“. Потребитель меняет отношение к частным маркам, он все больше заинтересован в широком ассортименте качественных товаров по доступным ценам, поэтому мы видим потенциал к дальнейшему росту СТМ в различных категориях. В этом году ожидаем увеличение доли собственных марок в продажах до 16%, а к 2025 году хотим достичь показателя в 25%. Всего в этом году мы завели 731 новую позицию товаров. Для этого мы детально изучаем мнения потребителей, повышаем преимущества своих товаров, регулярно расширяем и углубляем ассортимент». Петр Костыгов, директор департамента собственных торговых марок розничной сети «Магнит»

Сейчас портфель СТМ компании насчитывает более 1 600 продовольственных и

2 400 непродовольственных товаров под 25 брендами в разных ценовых сегментах. Для предложения покупателям уникальных товаров «Магнит» реализует совместные проекты с производителями, развивает направления собственного импорта и собственных производств. Компания владеет 17 предприятиями в разных регионах страны, которые выпускают около 500 наименований продуктов (овощи, грибы, кондитерские изделия, макароны, замороженные полуфабрикаты, семечки, орехи и другие). Развитие СТМ позволяет предлагать покупателям качественную продукцию по самым привлекательным ценам, контролировать всю производственную цепочку, снижать влияние внешних рыночных факторов.