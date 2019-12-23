«Магнит» открыл в Казани первый инновационный магазин «у дома»

«Магнит» открыл первый инновационный магазин формата «у дома». Он оснащен решениями, которые ранее ритейлерами применялись в основном в больших форматах, в частности, видеоаналитикой и кассами самообслуживания.

Площадь обновленного магазина составляет около 550 кв. м. В ассортименте — более 5,6 тыс. товаров. Компания в магазине предлагает новую цифровую систему SELFIETOPAY, с помощью которой можно оплатить покупки по лицу без наличных средств, карты или телефона. В специальной зоне имеются четыре кассы самообслуживания. Персональные сканеры помогают покупателям во время похода по магазину самостоятельно сканировать товары и оплачивать покупку за 12 секунд.

Видеоаналитика полок и очередей в магазине позволяет персоналу контролировать наличие товара на полках и всегда быть в курсе ситуации с очередями на кассах. Компания оснастила электронными ценниками товары, которые требуют особого контроля (овощи и фрукты, колбасные изделия, соки). Сотрудники, кроме классических решений, используют мобильные принтеры — они сканируют штрих-код товара и сразу у полки распечатывают ценник. Для покупателей установлены интерактивные прайс-чекеры — с их помощью можно оперативно определить точную стоимость товара. На кассах имеются модернизированные дисплеи — они показывают наполнение чека и актуальные промо-акции. Торговый зал оснащен пятью ТВ-экранами и аудиоколонками для информирования покупателей о скидках.

Кроме того, в магазине есть бесплатный Wi-Fi и зона мини-кафе, где покупатели могут приобрести свежесваренный кофе и горячую выпечку. «Магнит» оборудовал специальную «парковку» с крючками для поводка собак для покупателей — владельцев домашних животных.

Молочная продукция и мясная гастрономия хранится в холодильниках с дверцами, а не в открытой горке, что позволяет лучше сохранять температуру и снизить расход электроэнергии. Еще одно новшество — табачные диспенсеры, которые позволяют без прямого доступа к товару и с минимальным участием кассира приобретать продукцию.

Компания вместе с «Татспиртпромом» установила в магазине фандомат — устройство для использованной тары. Аппарат принимает алюминиевые банки и пластиковые бутылки. Здесь же можно в специальный бокс сдать пластиковые крышечки, которые отправляются на переработку, а вырученные деньги идут на помощь приёмным детям с особенностями развития.