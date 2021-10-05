«Магнит» открыл в Краснодаре суперстор о путешествиях

«Магнит» обновил магазин большого формата. Покупатели смогут «путешествовать» по суперстору на разных видах транспорта и «останавливаться» в новых отделах. Для погружения в атмосферу поездки смонтированы инсталляции в виде кабриолета, воздушного шара и двигающегося подвесного железнодорожного состава. На торговой площади почти в 5 тыс. кв. м представлено более 33 тыс. товаров, открыты «Остров здоровья» и кафе.

Магазин «Магнит Экстра» по адресу: ул. им. Покрышкина, 3 стал девятым в «портфеле» тематических суперсторов компании. Краснодарский край занимает лидирующие позиции на внутреннем туристическом рынке, поэтому «Магнит» решил отразить направление путешествий в одном из магазинов: полностью пересмотрен покупательский путь, площадь оптимизирована, в том числе под работу с якорными арендаторами.

У входа посетителей встречает гид-персонаж и помогает пройти весь путь по суперстору. В торговом зале представлены различные инсталляции. Одна из самых оригинальных — курсирующий «Южный экспресс» над промоаллей, где находятся товары с максимально привлекательными ценами. Двигающаяся конструкция в виде железнодорожного состава из двух вагонов создана по мотивам Вуппертальской подвесной дороги в Германии, считающейся старейшей монорельсовой дорогой в мире. Также среди арт-объектов — подвижный воздушный шар.

Чтобы оказаться в отделе кулинарии и перекусить в кафе, покупателям нужно «пересесть» в кабриолет — соответствующая инсталляция расположена в этой зоне магазина. Отдел с замороженной продукцией стилизован под виды гор, в зоне овощей и фруктов находится корнер для фотосета: можно сделать селфи с персонажем-путешественником. Над кассами воплощена морская тематика. По всему покупательскому маршруту расположены указатели, оформленные в виде автомобильных знаков, которые помогут сориентироваться в многообразии предложений. Кроме того, есть активности для самых маленьких посетителей, которые могут измерить рост, пройти лабиринт или увидеть себя в кривом зеркале.

Ассортимент суперстора насчитывает более 33 тысяч товаров: расширено предложение свежей и ультрасвежей продукции, собственной кулинарии и еды на вынос, уникальных товаров, в том числе за счет собственных брендов компании, таких как «Магнит Свежесть», и прямого импорта. Ассортимент собственной кулинарии и выпечки включает более 400 позиций и закрывает все потребности покупателя — от завтрака до перекусов и ужинов. Для удобства покупателей выделен отдел с детскими товарами, «Остров здоровья» с продукцией для сбалансированного питания, кафе с отдельной кассой, также есть кофе-станция и станция с хот-догами.

Компания «Магнит» продолжает развивать экспертизу в категории российских вин, в том числе кубанских, и формировать культуру потребления этих напитков. В магазине работает электронный сомелье — при сканировании штрих-кода товара на специальном экране появляется информация о производителе и вкусовых качествах продукции. Кроме того, в ближайшее время появится «винная библиотека» — отдельный стеллаж с премиальными позициями и специализированной литературой о вине.

В суперсторе используется дополнительное акцентное освещение, современное экономичное торговое оборудование. Для покупателей работает 25 касс, в том числе кассы самообслуживания с современным интерфейсом, две из них оборудованы технологией оплаты взглядом. С помощью нее можно расплатиться без использования наличных денег, банковской карты или мобильного телефона. На привычных кассах есть дисплеи, показывающие наполнение чека и актуальные промоакции, а интерактивные прайс-чекеры в торговом зале позволяют быстро определить стоимость товара и узнать о новых предложениях.

Для формирования ответственного потребления и экологической культуры среди покупателей установлен фандомат, с его помощью посетители смогут передать пластиковые флаконы и бутылки на вторичную переработку, также установлен бокс для приема пластиковых крышек в рамках проекта «Добрые крышечки».

Для предотвращения распространения вирусных заболеваний на кассах установлены защитные экраны, в торговом зале размещены напольные стикеры для соблюдения социальной дистанции. Несколько раз в день проводится дезинфекция помещений магазина, тележек, касс, другого оборудования. Весь персонал проходит обязательный ежедневный осмотр на предмет состояния здоровья, у сотрудников измеряется температура. Для покупателей установлены антисептики.