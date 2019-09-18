«Магнит» открыл в Липецке обновленный «Магнит-Опт

ПАО «Магнит» объявляет об открытии 21-ого магазина формата «Магнит-Опт». В магазине используется обновленная модель ценообразования, появились новые сервисы для покупателей.

Новый «Магнит-Опт» открылся в Липецке в ТЦ «L Сити» и стал 21 торговым комплексом такого формата в сети «Магнит». Принципиальное отличие нового магазина от всех предыдущих такого формата — в обновленной системе ценообразования. В новом «Магнит-Опт» компания установила самые низкие цены среди всех магазинов «Магнит» и большинства конкурентов в локации. Кроме того, в магазине действует объемная скидка — покупатели могут дополнительно сэкономить от 5% до 25%, купив три и более единицы одного наименования товара.

Для профессиональных покупателей в обновленном «Магнит-Опт» доступен расширенный ассортимент товаров, не представленных на полках магазина. Кроме того, для них появилась новая услуга — менеджер по опту, который поможет заказать необходимые объемы товара, в том числе из расширенного ассортимента, а также полностью сопроводит объемную покупку. Профессиональный покупатель может приобрести товар по предоплате и за безналичный расчет, а также оформить все необходимые документы (товарные накладные, счет-фактуры, декларации и пр.).

Общая торговая площадь магазина составляет 1 000 кв. м. В новом «Магнит-Опт» представлено около 3 000 наиболее востребованных у покупателей позиций во всех товарных категориях. Магазин спроектирован с учетом потребностей оптовых покупателей — предусмотрены широкие проходы для грузовых телег, возможность отгрузки товаров с рампы.