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«Магнит» открыл в Липецке обновленный «Магнит-Опт

ПАО «Магнит» объявляет об открытии 21-ого магазина формата «Магнит-Опт». В магазине используется обновленная модель ценообразования, появились новые сервисы для покупателей.

Новый «Магнит-Опт» открылся в Липецке в ТЦ «L Сити» и стал 21 торговым комплексом такого формата в сети «Магнит». Принципиальное отличие нового магазина от всех предыдущих такого формата — в обновленной системе ценообразования. В новом «Магнит-Опт» компания установила самые низкие цены среди всех магазинов «Магнит» и большинства конкурентов в локации. Кроме того, в магазине действует объемная скидка — покупатели могут дополнительно сэкономить от 5% до 25%, купив три и более единицы одного наименования товара.

Для профессиональных покупателей в обновленном «Магнит-Опт» доступен расширенный ассортимент товаров, не представленных на полках магазина. Кроме того, для них появилась новая услуга — менеджер по опту, который поможет заказать необходимые объемы товара, в том числе из расширенного ассортимента, а также полностью сопроводит объемную покупку. Профессиональный покупатель может приобрести товар по предоплате и за безналичный расчет, а также оформить все необходимые документы (товарные накладные, счет-фактуры, декларации и пр.).

Общая торговая площадь магазина составляет 1 000 кв. м. В новом «Магнит-Опт» представлено около 3 000 наиболее востребованных у покупателей позиций во всех товарных категориях. Магазин спроектирован с учетом потребностей оптовых покупателей — предусмотрены широкие проходы для грузовых телег, возможность отгрузки товаров с рампы.

«Мы продолжаем развивать оптовый формат. Наш девиз здесь: покупай больше — плати меньше. В обновленном магазине «Магнит» запустил новую модель ценообразования, которая позволяет покупателям экономить даже на небольших покупках, но еще больше — на оптовых. Также мы постарались сделать удобнее сервис для профессиональных покупателей и ввели позицию менеджера по опту, который будет сопровождать их в части подбора и заказа ассортимента, оформления документов, оплаты и отгрузки. Мы планируем внимательно анализировать обратную связь по обновленной концепции и будем рассматривать возможность тиражировать ее на все действующие магазины «Магнит-Опт», — прокомментировал директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

Автор: Анна
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