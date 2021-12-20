«Магнит» открыл в Новороссийске суперстор в портовой тематике﻿

Розничная сеть «Магнит» обновила в Новороссийске магазин большого формата, стилизовав его под морской порт. Главным визуальным элементом магазина стали марки, подчеркивающие разнообразие стран, с которыми Россия ведет морскую торговлю.

Обновленный «Магнит Семейный» со слоганом «Всегда по пути» открылся на базе существующего с 2015 года магазина по адресу: Анапское шоссе, 89. Он стал десятым в «портфеле» тематических суперсторов компании.

В основе навигации марки, на которых изображены основные категории продуктов. Найти нужный отдел покупателю помогают тематические вывески. Так, здесь можно встретить «Молочный залив», «Сырный причал», «Причал сладостей», «Хлебную бухту», «Мясной остров», «Колбасный пирс», «Остров чистоты», «Детский остров» и пр. Зона с акционными товарами оформлена в виде желтых грузовых контейнеров, которую подчеркивают вывески с надписями «Причаливайте, тут выгодно!», «Держим курс на лучшие цены!» и пр. Атмосферу дополняет инсталляция в виде маяка.

В магазине площадью около 1 800 кв. метров были пересмотрены зонирование и ассортимент. Сегодня здесь можно приобрести около 14300 товаров, большая часть из которых категорий «фреш» и «ультрафреш».

Зону фруктов и овощей можно найти с помощью вывески «Витаминный причал». Здесь был расширен ассортимент, в частности, за счет экзотических фруктов. Покупатели смогут приобрести маракуйю, физалис, питахайю, кокосы, ананасы, манго, авокадо, рамбутан, кумкват, тамаринд и пр.

«Рыбный залив» украшен рыболовной сетью и дополнен умной туманообразующей системой – технология позволяет сохранить свежесть, предотвращает обезвоживание и сохраняет все полезные свойства продукции. В этой зоне появились устрицы. Имеются и дополнительные сервисы по просьбе покупателей сотрудники магазина могут почистить рыбу или сделать фарш.

Особое внимание уделено местным поставщикам здесь представлены товары более 50 региональных производителей. Основные категории мясные и колбасные изделия, молочная продукция, бакалея, хлебобулочные изделия. Найти такую продукцию можно с помощью ценников «Сделано на Кубани».

В «Кулинарной гавани» покупателям доступны около 140 товаров собственного производства, которые закрывают все потребности от завтрака до ужинов. В «Кофейном заливе» можно приобрести разнообразные напитки, а также свежую выпечку для перекуса. Для таких покупок здесь предусмотрена экспресс-касса.

Зона алкоголя получила название «Бухта под градусом». Продукция была визуально выделена по странам-производителям и брендам, при этом упор в ассортименте сделан на кубанские вина.

В преддверии Нового года в суперсторе появился праздничный маркет с ёлочными игрушками, гирляндами и сувенирами. Покупателям доступны более 200 товаров. Кроме того, в магазине можно приобрести кондитерские подарки и заранее заказать блюда к новогоднему столу.

В магазине установлено 15 касс, из них шесть самообслуживания. Также имеется парковка почти на 300 мест.