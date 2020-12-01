«Магнит» открыл в Тольятти «автомобильный» суперстор

«Магнит» продолжает открывать суперсторы — переосмысленные компактные городские гипермаркеты с оптимизированным пространством, более эффективным использованием площадей, дополнительными услугами с учётом изменившихся потребностей покупателей. Очередное обновление коснулось магазина в Тольятти, тематика которого была разработана в коллаборации с АВТОВАЗом.

Магазин открылся на базе существующего гипермаркета «Магнит Семейный», который работает с 2010 года и расположен в городской черте в шаговой доступности для покупателей. Суперстор посвящен российскому автозаводу и автомобилям LADA. В дизайне отражены основные этапы истории, памятные даты и события предприятия. Магазин оформлен в стиле городских улиц и автомобильного мегаполиса — на полу инсталлированы настоящие пешеходные переходы и дорожки. Вместо стандартной навигации — столбы с указателями. Более того, в торговом зале выставлены два настоящих автомобиля. Присутствуют уникальные автомобильные стойки от поставщиков, изготовленные специально под заданную тематику суперстора — например, стойка для напитков оформлена из нескольких автомобильных шин.

В торговом зале суперстора площадью почти 6,5 тыс. кв. м было пересмотрено зонирование и оптимизировано пространство. Ассортимент магазина увеличен, общее количество товаров теперь достигает 31,5 тыс. При этом категории «фреш» и «ультрафреш» составляют около 20%. Отдельное внимание уделено выкладке овощей и фруктов, а за их свежесть отвечает умная туманообразующая система — автоматизированная система увлажнения. В суперсторе сделан упор на локальные товары — здесь можно выбрать продукцию 65 местных производителей. Широко представлена собственная кулинария с тандыром и еда на вынос — около 70 наименований, а также уникальные позиции, в том числе бренды компании, такие как «Магнит Свежесть» и товары прямого импорта. Появились «Остров здоровья» с продукцией для сбалансированного питания, «Фермерский дворик», зона для детского творчества с инсталляцией в виде автомобиля.

В отделе алкоголя улучшено сегментирование продукции, она визуально выделена по странам-производителям и брендам. Для того, чтобы покупатели могли лучше узнать о продукции, внедрен электронный сомелье. При сканировании штрих-кода товара на специальном экране появляется информация о производителе и вкусовых качествах напитков.

В дизайн торгового зала добавлены digital-элементы — LED- и кассовые экраны, цифровые прайс-чекеры позволяют формировать и транслировать релевантные предложения для покупателей, с помощью 8-ми касс самообслуживания посетители могут быстрее оплатить товары. Установлено дополнительное акцентное освещение и современное оборудование для товаров, которое удобно и экономично в использовании.

В рамках комплекса мероприятий компании по профилактике распространения вирусных заболеваний в зоне кассы имеются защитные экраны и размещены напольные стикеры, чтобы покупатели могли ориентироваться на разметку и соблюдать безопасную дистанцию с другими посетителями. Несколько раз в день проводится дезинфекция помещений магазина, тележек, кассового оборудования. Весь персонал проходит обязательный ежедневный осмотр на предмет состояния здоровья, у сотрудников измеряется температура. Для покупателей установлены антисептики и бесплатно выдаются маски.

Обновленный суперстор переведен на круглосуточный режим работы. Качественное обслуживание покупателей обеспечивают более 100 сотрудников, работающих в несколько смен. Для них оборудована удобная столовая. Также имеется парковка на 200 мест, из них 30 мест — для лиц с ограниченными возможностями.