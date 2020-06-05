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«Магнит» переходит на использование пакетов из переработанного пластика по всей России

Во Всемирный День окружающей среды компания объявляет о полном переходе на пакеты, на 20% состоящие из переработанного пластика. Это один из шагов «Магнита» по увеличению использования вторичного сырья в операционной деятельности и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Во всех 65 регионах присутствия компании в каждом из более чем 20 тысяч магазинов все пакеты-майки «Магнит» на 20% состоят из переработанного пластика. При этом, по прочности упаковка не уступает обычной и не теряет потребительских свойств. На пакетах имеется специальное обозначение, по которому покупатели могут узнать, что продукция сделана с использованием вторичного пластика. Он получается из специальных гранул в результате рециклинга полиэтиленового сырья, которое, в частности, образуется в магазинах и распределительных центрах компании в процессе приема и реализации продукции, собирается и поступает на вторичную переработку. Так, в прошлом году компания отправила на рециклинг более 17 тысяч тонн пластиковой упаковки.

«Магнит» начал использовать пакеты с содержанием переработанного пластика несколько лет тому назад, постепенно повышая долю содержания вторичного сырья и увеличивая количество магазинов, предлагающих их покупателям. Наряду с этим, посетители могут приобрести многоразовые тканевые сумки. В прошлом году их было продано почти четыре миллиона штук — на 25% больше, чем в 2018-ом.

«Мы стремимся снижать воздействие окружающую среду и предлагаем нашим покупателям альтернативу при выборе упаковки товара. Использование пакетов, состоящих из переработанного пластика, — это одно из важных направлений по формированию экологической культуры у потребителей и бережного отношения к природе. Покупатели имеют выбор, какую упаковку приобрести для того, чтобы проявить заботу об экологии. Мы планируем ежегодно повышать процент использования вторичного пластика при производстве пакетов, при этом сохраняя качество упаковки», — рассказала директор департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.

По данным ООН, ежегодно на планете производится около 300 млн тонн пластикового мусора, при этом около восьми млн тонн из них попадает в мировой океан. На сегодняшний день переработке подвергается очень малый процент этого вида отходов. «Магнит» также совместно с партнерами тестирует в специальные устройства для сбора использованной пластиковой и алюминиевой
тары — фандоматы.

Автор: Анна
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