«Магнит» персонализирует работу с покупателями на основе искуственного интеллекта

Сеть магазинов «Магнит» объявляет о начале внедрения индивидуальных промопредложений для покупателей. С помощью детально подобранных алгоритмов с использованием искусственного интеллекта «Магнит» будет работать с тысячами микросегментов аудитории и предоставлять им максимально релевантные акции в разных каналах коммуникации.

Внедрение инструментов CVM (Customer Value Management - управление потребительской ценностью) запланировано на 2022 г. С запуском новых инструментов CVM «Магнит» полностью трансформирует механику формирования персональных промопредложений и перейдет от ручного управления сегментными промокампаниями на автоматизированную систему.

Сейчас Компания актуализирует бизнес-процессы для полноценного запуска в 2022 г. Проект реализуется совместно с компанией Boston Consulting Group (BCG). Гиперперсонализированные промопредложения будут создаваться на основе массива данных программы лояльности «Магнита». На конец 3 квартала 2021 г. в ней насчитывалось почти 55 млн держателей карт лояльности, доля покупок с использованием карт превышает 65% в продажах. Сейчас единые предложения формируются для сегмента, охватывающего от 100 000 покупателей, при этом загрузка, создание сообщений и аналитика происходят во многом вручную.

Новая система будет автоматически определять сегменты аудитории на основе сотен параметров за весь период взаимодействия с клиентом, автоматически создавать предложения для самых разных по численности групп, вплоть до индивидуального клиента, проводить ежедневную оценку эффективности. Динамическая сегментация позволит создавать предложения под каждую кампанию. Самообучающиеся алгоритмы в нужное время подберут для покупателей оптимальные механики (наиболее релевантные продукты, скидки, купоны, бонусы) в разных каналах коммуникации, в т.ч. мобильное приложение, push-уведомления, смс-рассылка и других.

Для запуска CVM в «Магните» создаются три продуктовые команды из специалистов по анализу данных и Биг Дата, маркетологов, экспертов коммерческой функции. Работа основана на принципах agile: гибких методах взаимодействия, позволяющих оперативно корректировать процессы. Компания 2 планирует активно сотрудничать с поставщиками по созданию персонализированных предложений, совместно поддерживать их промо и повышать продажи товаров.

«Это принципиально новая модель работы с нашими покупателями - с фокусом на максимально эффективные и адаптированные под каждого клиента предложения в правильных каналах в нужное время. Благодаря международным наработкам BCG с запуском алгоритмов «Магнит» станет одним из первых в России ритейлеров, который сможет оперировать тысячами уникальных промокампаний ежедневно. ИТ-системы CVM будут интегрированы с существующими инструментами, а вся трансформация будет происходит в контуре Компании, что позволит минимизировать затраты и ускорить запуск нового подхода». Людмила Подъяпольская Директор департамента по управлению ценностью покупателей и клиентским опытом розничной сети «Магнит»