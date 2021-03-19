«Магнит» планирует открыть 180 магазинов в Дагестане

Компания «Магнит» и Правительство Республики Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Компания в ближайшие пять лет намерена открыть около 180 магазинов в регионе. Документ в присутствии врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова подписали Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулпатах Амирханов и президент, генеральный директор сети «Магнит» Ян Дюннинг. «Магнит» станет первым федеральным продуктовым ритейлером в республике.

Объем инвестиций в развитие сети в Дагестане составит более 2 млрд рублей. В ближайшие пять лет «Магнит» намерен открыть в республике около 120 магазинов «у дома» и еще около 60 – в формате «Магнит Косметик». Компания планирует создать в регионе более 2 000 новых квалифицированных рабочих мест. Республика станет 67-м регионом присутствия ритейлера.

Отдельное внимание в соглашении уделено вопросу развития малых и средних предприятий Дагестана, в том числе, выводу их продукции на полки магазинов сети. Предполагается активное сотрудничество «Магнита» с местными производителями, что позволит увеличить спрос на локальные товары и узнаваемость дагестанских брендов не только в республике, но и на федеральной географии. «Магнит» планирует проводить обучающие мероприятия, где специалисты смогут ответить на актуальные вопросы производителей о работе с сетью и помочь в решении различных вопросов.

Первый магазин «Магнит» планируется открыть в июле этого года в столице региона – Махачкале. Затем торговые точки появятся в городах Дербент, Каспийск, Избербаш и Дагестанские Огни.