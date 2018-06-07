«Магнит» планирует покупку дистрибьютора лекарств

Торговая сеть «Магнит» планирует приобрести у своего нового акционера дистрибьютора лекарств «СИА групп», сообщают «Ведомости». В «Магните» считают, что рынок аптечной розницы является наиболее перспективным для развития.

Фармацевтический дистрибьютор «СИА групп», в который входят заводы «Синтез» и «Биоком», а также сеть аптек «Мега фарм», принадлежит Marathor Group, с которой «Магнит» ведет переговоры о покупке. По словам представителя Marathor Group, товарооборот «СИА групп» в 2017 году вырос до 40% при 54,5 млрд руб. От близкого к акционерам СИА источника «Ведомостям» стало известно, что долг дистрибутора лекарств составляет 10 млрд руб. В Marathor Group заявили, что инвесткомпания готова продать 100% «СИА групп» при хорошем предложении.

По оценкам сети «Магнит», рынок аптечной розницы в России превышает 1 трлн руб., и, по мнению генерального директора Хачатура Помбухчана, ритейлер вполне способен занять заметное место рядом с крупнейшими конкурентами.

В мае стало известно, что торговая сеть «Магнит» в тестовом режиме откроет магазины в городских и сельских отделениях «Почты России».