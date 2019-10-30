«Магнит» планирует превратить гипермаркеты в «суперсторы»

Ритейлер «Магнит» намерен перезапустить гипермаркеты в виде более компактных суперсторов, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Яна Дюннинга.

Площадь обновленных магазинов будет составлять 2,5−3 тыс. м2, первый «суперстор» в ближайшее время появится в Краснодаре.

«Как я уже говорил ранее, „большие коробки“ (магазины с большой площадью, гипермаркеты — прим. ТАСС) тянули показатели сопоставимых магазинов (like-for-like) вниз, тогда как более маленькие форматы демонстрировали улучшение показателей. Мы считаем, что сможем избежать негативных тенденций, которые наблюдаются в гипермаркетах, если трансформируем наше CVP (customer value proposition, ценностное предложение для клиента) в „суперсторы“». Ян Дюннинг, генеральный директор «Магнита»

Эти магазины будут находиться в черте города, в них будут обновлены навигация и зонирование. Покупателям будет предложен более широкий ассортимент скоропортящихся товаров, продуктов под собственными торговыми марками.

Сейчас под управлением ритейлера осталось семь классических гипермаркетов площадью более 5 тыс. м2. На их базе также планируется открыть более компактные «суперсторы». Часть «лишних» площадей отойдет в аренду другим компаниям.