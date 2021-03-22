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«Магнит» планирует выйти на рынок товаров для ремонта

Российская розничная сеть «Магнит» планирует выход в сегмент товаров для дома и ремонта. Ритейлер может начать открывать магазины площадью 300−500 квадратных метров и стоимостью от 8 до 13 млн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Компания уже подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер». Графическое изображение включает символ молотка. Рисунок выполнен в корпоративном стиле «Магнита», по аналогии с обозначениями других форматов — «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека». Собеседник на рынке подтвердил, что «Магнит» планирует выход в сегмент товаров для дома и ремонта. В ритейлере заявили, что постоянно рассматривают различные ниши на розничном рынке и не исключили в будущем появления новых форматов.

По словам старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, магазины товаров для дома и ремонта обеспечат более высокий возврат на инвестиции, чем продуктовые точки, так как их открытие обойдется дешевле. Новый формат, отметил собеседник, будет ориентироваться на основную аудиторию «Магнита», к нему подойдет общая программа лояльности сети, но могут потребоваться отдельные маркетинговые решения. В последние годы «Магнит» активно тестирует новые проекты. В 2019 году ретейлер запустил торговые точки с фокусом на алкогольную продукцию «Магнит вечерний», в 2020 году — жесткие дискаунтеры «Моя цена», в начале 2021 года объявил о пилотном запуске киосков «Магнит Go». По оценке Ибрагимова, инвесторы позитивно смотрят на эксперименты в новых форматах, так как менеджмент сети стал показывать хорошие результаты основного бизнеса.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает создание сети магазинов товаров для дома наиболее логичным шагом для «Магнита» с учетом текущего портфеля розничных активов. По его словам, этот сегмент все еще слабо консолидирован и компания в короткие сроки может стать здесь основным игроком. По словам консультанта JosDeVries The Retail Company Ирины Болотовой, «Магнит Мастер» с ассортиментом из инструментов, расходных материалов и т. п. может развиваться на площади 300−500 кв. м. Она оценивает стоимость запуска одной точки такой площадью до 7,8−13 млн руб.

Автор: Анна
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