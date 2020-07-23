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«Магнит» планирует заняться доставкой лекарств

«Магнит» может запустить электронную торговлю лекарствами уже этой осенью. Об#nbsp;этом в интервью РБК сообщил генеральный директор компании «Магнит» Я Дюннинг. 

«Последние пару лет мы#nbsp;видим достаточно быстрый рост нашего аптечного бизнеса, и#nbsp;поскольку у#nbsp;нас далеко идущие планы в#nbsp;этом сегменте, мы#nbsp;решили запустить онлайн-формат, мы#nbsp;здесь довольно хорошо подготовлены»,#nbsp;— сказал Дюннинг. 

На#nbsp;данный момент «Магнит» замедлил открытие аптек: в#nbsp;2020 году появились пока всего 200 новых точек, к#nbsp;которым до#nbsp;конца года добавятся еще 100−150. В#nbsp;2019 году компания планировала открыть 2 тыс. аптек, но#nbsp;остановились на#nbsp;1,2 тыс. Подавляющая часть из#nbsp;них была открыта во#nbsp;втором полугодии 2019 года. 

Кроме того, розничная сеть запускает доставку товаров. Пока интернет-заказы выполняются с#nbsp;помощью сторонних партнеров. 

«Мы#nbsp;ведем переговоры с#nbsp;другими игроками рынка доставки, чтобы посмотреть, есть#nbsp;ли у#nbsp;покупателей разных сегментов интерес к#nbsp;нашим предложениям, какими они должны быть в#nbsp;e-commerce»,#nbsp;— сообщил гендиректор «Магнита». 

Напомним, что «Магнит» начал тестировать формат дискаунтеров. Три пилотные точки уже открылись в#nbsp;Самаре, Камышине и п. Старая Кулатка. Магазины отличает небольшой ассортимент товаров, собственные торговые марки, а#nbsp;также продукция в#nbsp;экономичной упаковке. 

Автор: Александр
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