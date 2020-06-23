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«Магнит» планирует запуск собственного виртуального оператора

Ритейлер «Магнит» начал вести переговоры с Tele2 о запуске собственного виртуального оператора. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании-оператору.

Собеседники издания не уточнили, чем новый виртуальный оператор будет отличаться от других. Конкретные детали проекта пока не обсуждались.

В пресс-службе «Магнита» подтвердили, что переговоры начались — пока они находятся на ранней стадии. Сроки запуска виртуального оператора и детали проекта в компании тоже не уточнили. Пока планируется запустить пилотный проект; ритейлер собирается формировать свою экосистему через дополнительные сервисы для потребителей, уточнил представитель «Магнита». В Tele2 не стали комментировать проект.

Ранее виртуальных операторов уже запускали другие продуктовые ритейлеры, например, X5 Retail Group и «Ашан», напоминают в аналитическом агентстве TelecomDaily. Однако большую аудиторию к проектам привлечь не удалось. В «Infoline-аналитике» и «ТМТ Консалтинге» считают, что «Магнит» с помощью новой услуги сможет развивать программу лояльности для покупателей.

На прошлой неделе стало известно, что до конца нынешнего года «Магнит» собирается вложить до 50 млн рублей в стартапы для собственного развития. Компания запустит акселератор совместно с фондом «Сколково».

Автор: Анна
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