«Магнит» подсчитал индексы «Оливье» и «Сельди под шубой»

Аналитики «Магнита» выяснили, во сколько обойдется набор продуктов для приготовления двух популярных новогодних салатов — «Оливье» и «Сельди под шубой». Специалисты исходили из средней стоимости продуктов, приобретенных в торговых точках сети «Магнит».

Один килограмм «Оливье» обойдется в среднем в 230 рублей. Для расчета брался традиционный рецепт: колбаса «Докторская», картофель, яйца, маринованные огурцы, консервированный горошек, морковь, майонез, лук. Для сравнения: по данным Росстата, стоимость оливье в 2019 году составляет 340 рублей.

Один килограмм «Сельди под шубой» выйдет в среднем в 152 рубля. Для расчета брался следующий рецепт: филе сельди, яйца, картофель, морковь, свекла, майонез, лук.

В крайних городах сети «Магнит» индексы выглядят следующим образом:







В декабре у покупателей «Магнита» наиболее популярны: молоко, молочный шоколад, яйца, глазированные сырки, бананы, булочные изделия, мандарины, сметана, йогурты, яблоки.

Кроме того, традиционно перед Новым годом пользуются спросом шоколадные конфеты в коробках, детские кондитерские подарочные наборы, чай и кофе в праздничной упаковке.