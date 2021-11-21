«Магнит» подвел итоги акции «Скрепыши-3»

«Магнит» подвел итоги акции по моментальной выдаче призов «Скрепыши-3». Она проходила с 15 сентября по 26 октября 2021 г. Как и предыдущие два поколения акции, «Скрепыши-3» продемонстрировали большой отклик у покупателей и пользователей соцсетей.

Проект позитивно повлиял на товарооборот компании: акция за время проведения обеспечила дополнительные 1,8% роста выручки и 1,1% роста среднего чека за счет того, что потребители старались купить больше товаров в одном чеке, чтобы получить скрепыша. Всего покупатели «Магнита» получили более 249 млн миниатюрных героев. Рекордным стало 15 октября, когда было выдано 8 млн игрушек. В среднем в день выдавалось 6 млн игрушек, что превысило показатель прошлого года по акции «Скрепыши-2», когда покупатели получали около 5,7 млн фигурок в день.

«Скрепыши» — это яркие миниатюрные игрушки с изображением веселых героев с эмоциональной и рациональной составляющей: из них можно сделать браслет, использовать как закладку для книг, брелок или другой аксессуар. Моментальная выдача за покупку повышает лояльность и эмоциональную вовлеченность покупателей, позволяет реализовать эффективные механики как альтернативу традиционным скидкам.

«Скрепыши-3» проходили под лозунгом «Пора скрепышарить на всю!». Коллекция состояла из 29 совершенно новых забавных героев, в том числе популярного мультфильма «Монстры на каникулах» и др. В «Магнитах» у дома и «Магнит Аптеках» одна игрушка выдавалась за каждые 400 руб. в чеке. В остальных форматах выдавались два бесплатных пакетика со скрепышами за каждые 800 руб.

В этот раз компания дополнительно разработала виртуальную коллекцию из 12 героев. Для ее получения нужно было установить мобильное приложение «Магнит» и пройти различные уровни в игре. Более 350 000 пользователей авторизовались в приложении и прошли все уровни, а общее число участников игры превысило 1 млн.

По данным аналитиков компании, потенциальная аудитория акции «Скрепыши-3» в Рунете составила 1 млрд, пользователи оставили 5 млн постов об акции и 6,6 млн упоминаний на различных площадках.

Успех нынешней акции среди покупателей подтверждают эксперты Авито. Спрос на «Скрепыши-3» в сентябре-октябре 2021 г. превысил интерес ко второму поколению на 76%. Яркие забавные герои стали самыми популярными среди всех коллекционных игрушек в разделах «Авито», где предлагаются товары от торговых сетей. Пользователи обменивают или приобретают игрушки, чтобы собрать полную коллекцию персонажей, включая редкие экземпляры. Так, число предложений на сайте в сентябре-октябре этого года увеличилось в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом, а число заказов игрушек по всей стране с помощью услуги Авито Доставка выросло на 124%.

«Скрепыши» уже стали любимой осенней акцией у наших покупателей, которые с нетерпением ждут ее и принимают активное участие. Проект демонстрирует неизменно высокие показатели эффективности. По данным нашего опроса, 73% клиентов хотят видеть продолжение «Скрепышей» и в следующем году. Мы можем смело говорить о появлении в рунете большого комьюнити любителей ярких забавных игрушек, которые обмениваются героями, придумывают все новые способы использования скрепышей и игр с ними«. Людмила Подъяпольская, директор департамента по управлению ценностью покупателей и клиентским опытом розничной сети «Магнит»

С 3 ноября «Магнит» и киностудия «Союзмультфильм» запустили акцию лояльности «Мультяши Вместе творим волшебство». Покупателям доступны эксклюзивные подарочные наборы с героями из мультфильмов «Простоквашино», «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Ну, Погоди!», «Чебурашка», «Как Львёнок и Черепаха песню пели», «Возвращение блудного попугая».