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Магнит подвел итоги новогодних продаж

Розничная сесть «Магнит» начинает практику публикации результатов предновогодних продаж. Последние дни каждого года традиционно относят к «высокому сезону» в фудритейле. Они, как правило, оказывают существенное влияние на результаты четвертого квартала, а также характеризуют потребительские настроения в целом.

«Магнит» подвел итоги продаж в предновогодний период. За период с 17 по 31 декабря 2019 г. выручка Компании выросла на 8,5%[2] по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, при этом сопоставимые продажи увеличились на 0,6%. Сопоставимый трафик увеличился на 2,4%, при этом LFL средний чек сократился на 1,6% за счет снижения среднего количества товаров в корзине на фоне высокой базы прошлого года, сформированной предновогодней акцией «Все для волшебства рядом[3]».

«Мы довольны результатами последних двух недель декабря 2019 г. Предпосылки к этому мы заметили еще в ноябре, когда получили положительную динамику LFL продаж, в том числе сопоставимого трафика. Нам удалось хорошо подготовиться к высокому сезону — мы пересмотрели ассортимент, ввели качественное новогоднее предложение, а также заметно улучшили доступность товаров на полках. Важную роль сыграла и программа лояльности, ее позитивный эффект становится все более выраженным», — прокомментировал президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

Самыми успешными днями предновогоднего периода стали 30 и 31 декабря. На них пришлось около 21% продаж «Магнита» в последние две недели года.

Средний «новогодний чек» покупателя «Магнита» в отчетный период составил 395 рублей. Наилучшую динамику продаж в период подготовки россиян к празднованию Нового года показали категории игристых красных вин и экзотических плодов (авокадо, манго, ягоды и пр.). Их сопоставимый рост составил 246% и 159% в сравнении с показателями 2019 г. соответственно.

Самыми удачными новинками новогоднего предложения «Магнита» стали растения — «Рождественская звезда» (пуансеттия), «Новогодний кипарисовик» (кипарисовик), суккуленты, а также пихты и ели, которых удалось реализовать 552 тыс. штук. Кроме того, Компания реализовала более 15 млн бутылок шампанского и вина, из которых 80% пришлось на российские марки. В течение двух последних недель года покупатели «Магнита» купили около 22 тыс. тонн мандаринов, более 12 млн упаковок шоколадных конфет, 2,7 млн тортов и их половинок, 5 млн банок икры, а также 15,4 млн пачек чая и кофе. Самый главный новогодний соус — майонез — разошелся среди покупателей сети в количестве 16,4 млн упаковок. Продукция под собственными брендами Компании тоже пользовалась высоким спросом: так, под СТМ «Магнит Свежесть» за две последние недели 2019 г. было реализовано 405 т шампиньонов, 682 т огурцов и 1 328 т томатов.

В преддверии Нового года Компания реализовала более 1 233 т салатов и прочей кулинарии, приготовленных на собственных кухнях, что говорит о растущей популярности предложения готовой еды среди россиян. Доля предварительных заказов в продажах готовой еды в магазинах «Магнит» — более 30%.

Обеспечить высокие результаты продаж в предновогодний период позволил комплекс мероприятий, которые Компания начала реализовывать еще в летний период, в том числе в части формирования сезонного ассортимента и обеспечения его доступности на полках, интеграции новых сервисов и обеспечения оперативной работы логистики. Более 80% торговых точек «Магнита» в конце 2019 года продлили режим работы, часть из них была открыта круглосуточно, в крупных форматах покупателям был предложен предзаказ собственной кулинарии, а для поддержания уровня сервиса розничная сеть дополнительно привлекла более 6 000 работников в магазины.

Автор: Анна
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