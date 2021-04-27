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«Магнит» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год

Компания «Магнит» опубликовал годовой отчет в области устойчивого развития. Компании удалось значительно снизить уровень выбросов СО2, сократить объем отходов и потребления воды, а также реализовать крупные социальные инициативы в регионах присутствия.

Это второй нефинансовый отчет Компании и первый после принятия «Магнитом» в 2020 году стратегии устойчивого развития «Ритейл со смыслом» (далее «Стратегия»). Стратегия базируется на 17 целях устойчивого развития ООН и определяет качественные и количественные показатели Компании в этой области до 2025 года. В частности, «Магнит» ставит перед собой задачу на 100% обеспечить сбор и переработку пластика в собственных операциях, на 50% снизить объемы отходов, на 30% уменьшить объемы выбросов парниковых газов, на 25% сократить расход воды и энергии.

Отчет в области устойчивого развития за 2020 год подготовлен в соответствии со Стандартами GRI (GRI Standards). В этом году Компания раскрыла больше нефинансовых показателей, стремясь удовлетворить запросы заинтересованных сторон, и смогла уточнить данные за предыдущие периоды по части показателей в области экологии. Также удалось повысить качество раскрытия за счет развития внутренних процессов сбора данных.

Ключевые достижения в 2020 году

«Магнит» выделяет пять приоритетных направлений в области устойчивого развития, по которым ведется работа: «Окружающая среда», «Зеленые» закупки«, «Сотрудники», «Развитие местных сообществ», «Здоровье и благополучие». В прошлом году, несмотря на трудности и ограничения, связанные с пандемией, Компании удалось продемонстрировать прогресс по всем направлениям Стратегии.

Основными достижениями в области устойчивого развития стали:

  • снижение выбросов СО2 — на 6,9%;
  • рост объема закупок у локальных производителей на 5,4%;
  • высокий уровень удовлетворенности сотрудников — 72,6%;
  • 100% регионов присутствия Компании, охваченные социальными программами, в частности, программой #МагнитЗабота;
  • запуск журнала для покупателей о здоровом образе жизни «Мой Магнит».

COVID-1

Для оперативного решения задач, связанных с влиянием пандемии, в Компании был создан антикризисный штаб. Почти сразу, как стало известно об угрозе массовой заболеваемости, «Магнит» принял меры по защите здоровья работников и покупателей. Ритейлер также трудоустроил 2,5 тыс. сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить свою работу из-за коронавируса. Благодаря привлечению дополнительного штата «Магнит» смог поддержать стабильное функционирование магазинов и уровень сервиса в сложных условиях, а сотрудники других компаний получили возможность сохранить источник доходов. Также «Магнит» предоставил 10% скидку социальным волонтерам и соцработникам для покупок товаров пенсионерам в период режима самоизоляции.

Экология

Снижения выбросов углекислого газа было одним из ключевых приоритетов «Магнита» в 2020 году. Компания продолжила перевод собственного грузового парка на современные среднетоннажные автомобили (Евро-5), которые позволяют оптимизировать потребление топлива. Кроме того, «Магнит» начал тестирование автомобилей на газомоторном топливе и первого российского электрогрузовика с целью изучения потенциала снижения выбросов при сохранении эффективности доставки.

В 2020 году «Магнит» также уделял большое внимание переработке вторсырья, сбору и сокращению использованного пластика. В партнерстве с Procter&Gamble Компания запустила проект «Вторая жизнь пластика», в рамках которого в Москве и Краснодаре было установлено 40 фандоматов для сбора пластиковой тары. Еще 40 устройств будет установлено в 2021 году.
Кроме того, Компания перешла на использование пакетов, которые на 30% состоят из переработанного пластика.

Также в 2020 году собственному производству «Магнита» удалось сократить общее потребление упаковочных материалов на 9,5% благодаря оптимизации параметров индивидуальной упаковки.

В отчетном периоде штаб-квартира «Магнита» в Краснодаре была сертифицирована по стандарту «EcoGreenOffice», в рамках которого был налажен раздельный сбор отходов и выстроена система оптимального потребления ресурсов. В офисе были установлены дополнительные 120 контейнеров для сбора пластика, стекла, металлической тары, макулатуры.

Ответственные закупки

На конец 2020 года поставщиками «Магнита» являлись свыше 5 800 компаний по всей России и за рубежом. В течение отчетного периода Компания продолжила разрабатывать инструменты для ответственного подбора партнеров, развивать совместные проекты по производству эко-товаров и использованию эко-упаковки, а также реализовывать социальные и благотворительные проекты.

В фокусе внимания «Магнита» оставалось расширение пула местных поставщиков. В 2020 году объем закупок у локальных производителей вырос на 5,4%, а их число выросло с 2 371 до 2 422. Также в прошлом году «Магнит» запустил проект «Фермерский дворик», в рамках которого стал выделять специальное место в своих магазинах, где объединяет продукцию местных поставщиков. Помимо этого, в 2020 году «Магнит» и «Россельхозбанк» подписали соглашение, направленное на поддержку и продвижение фермерской продукции в магазинах Компании.

Местные сообщества

В период пандемии коронавируса «Магнит» запустил социальную программу #МагнитЗабота. В рамках инициативы Компания предоставила 350 тыс. бесплатных продуктовых наборов социально незащищенным гражданам в 24 регионах России. Кроме того, «Магнит» передал более 150 тыс. специальных дисконтных карт лояльности с повышенным кэшбэком медицинским сотрудникам во всех регионах страны и поддержал более 100 тыс. врачей доставкой чайно-кофейных наборов в больницы. 3 500 сотрудников Компании прошли обучение и стали волонтерами для помощи пожилым людям в условиях самоизоляции.

Забота о сотрудниках

Во время пандемии многие компании столкнулись с необходимостью сокращать персонал. Однако численность сотрудников «Магнита» в 2020 году выросла на 2% — до 316 тысяч человек. Исследование вовлеченности персонала показало, что 72,6% сотрудников, несмотря на программу трансформации бизнеса, довольны работой в Компании, а уровень их вовлеченности составляет 84,2%. Текучесть персонала в отчетном периоде существенно снизилась — на 15,6 процентных пункта.

Здоровье и благополучие

«Магнит» заботится о здоровье и благополучии потребителей: обеспечивает доступ покупателей к полезным и сбалансированным продуктам, поддерживает инициативы, направленные на продвижение активного и здорового образа жизни. В 2020 году Компания существенно нарастила продажи овощей и фруктов, а также запустила в гипермаркетах проект «Кубики ЗОЖ», где на специальном стеллаже представила продукты с натуральным составом, без сахара и глютена, суперфуды. Кроме того, «Магнит» начала выпускать журнал для покупателей «Мой Магнит», посвященный сбалансированному питанию и здоровому образу жизни.

Приоритеты в области устойчивого развития на 2021 год

В 2021 году в центре внимания «Магнита» будет реализация программ по продвижению здорового образа жизни, сокращение отходов и выбросов углекислого газа, построение устойчивой цепочки поставок и наращивание доли локальных поставщиков, экологизация упаковки товаров под собственными торговыми марками, а также инициативы по вовлечению покупателей в заботу о себе, своих близких и окружающей среде.

«Несмотря на турбулентность 2020 года, „Магниту“ удалось заложить основы системного подхода к устойчивому развитию: проанализировать и запустить трансформацию бизнес-процессов с учетом принципов ESG, сделать аудит систем корпоративного управления, промышленной безопасности и охраны труда, провести первое исследование удовлетворенности сотрудников, реализовать ряд важных социальных проектов. Мы продолжаем работать над всеми фокусными зонами Стратегии и чувствуем себя достаточно уверенно в достижении к 2025 году поставленных стратегический целей», — комментирует президент, генеральный директор сети «Магнит» Ян Дюннинг.

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Автор: Анна
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