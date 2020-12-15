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«Магнит» подвел первые итоги работы сервиса Magnit Pay

Компания «Магнит» раскрыл первые результаты работы платежного сервиса Magnit Pay, разработанного совместно с группой ВТБ. Запуск сервиса в середине декабря 2020 года стал первым этапом развития суперприложения на базе программы лояльности «Магнита».

За полтора месяца работы платежного сервиса его активными пользователями стали около 100 000 клиентов «Магнита», при этом свыше 55 000 пользователей добавили карту Magnit Pay в сервисы для бесконтактной офлайн оплаты (Apple Pay, Google Pay и др.). Ежедневно в приложении ритейлера выпускается около 30 000 виртуальных платежных карт, а их общее число уже составляет около 1,5 млн штук.

С помощью Magnit Pay можно оплачивать покупки в любом магазине — онлайн и офлайн, в сети «Магнит» и вне ее. Чтобы получить виртуальную карту, нужно зарегистрироваться в приложении программы лояльности «Магнита». После прохождения упрощенной идентификации в приложении на карте можно держать до 60 000 рублей и тратить до 200 000 рублей в месяц.

Почти половина пользователей Magnit Pay оплачивали с его помощью товары и услуги, приобретенные вне семьи магазинов «Магнит». Чаще всего виртуальной картой пользовались в продовольственных магазинах, кафе, ресторанах и заведениях фастфуда, а также оплачивали услуги доставки и покупки в алкомаркетах. Больше всего активных пользователей Magnit Pay — в Москве, а также в регионах Центральной России и на Северном Кавказе.

Владельцы виртуальных карт более активно покупали и в магазинах «Магнит»: приходили за покупками на 19% чаще, чем остальные участники программы лояльности, а их средний чек был на 4% выше. Участникам программы лояльности в качестве бонуса начисляются дополнительные 0,5% от суммы покупки по Magnit Pay, а первые 30 дней — в два раза больше.

В ближайшее время в Magnit Pay будет внедрены возможность оплаты QR-кодом на кассе, появятся услуги кредитного брокера. Также в планах — запустить оплату услуг в самом приложении программы лояльности «Магнита»: например, можно будет оплатить услуги связи и пополнить транспортную карту. В перспективе в супераппе «Магнита» могут появиться нефинансовые сервисы — заказ такси, билеты на мероприятия, бронирование ресторанов и заказ доставки еды. Также в приложение будет интегрирован собственный сервис доставки товаров из всех форматов «Магнит».

«Мы довольны первыми итогам работы Magnit Pay, — отметил заместитель генерального директора, исполнительный директор „Магнита“ Флориан Янсен. — Эти результаты достигнуты без какой-либо маркетинговой поддержки с нашей стороны. Весной мы запустим специальную программу продвижению сервиса и сможем заметно нарастить аудиторию. У нас большие планы по дальнейшему развитию Magnit Pay, мы хотим сделать финансовый сервис, который будет бесшовно интегрирован в современный покупательский опыт».

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Автор: Анна
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