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«Магнит» покупает торговую сеть «Дикси»

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Дикси
Дикси
Продукты питания

«Магнит» договорился о покупке магазинов группы «Дикси», говорится в сообщении покупателя. В рамках сделки ритейлер приобретет 2 612 магазинов «Дикси», а также 39 торговых точек под брендом «Мегамарт». Предварительная оценка приобретаемого бизнеса — 92,4 млрд рублей.

Закрытие сделки будет зависеть от согласования с Федеральной антимонопольной службой и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. Стороны наметили дату закрытия на 31 августа 2021 года. Возможно продление срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах.

Финальная сумма сделки подлежит «определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки».

«Магнит» планирует профинансировать покупку за счет собственных денежных средств и доступных неиспользованных кредитных линий.

Общая торговая площадь приобретаемых активов — 854 тысячи кв. м, из которых около 778 тысяч кв. м. приходится на формат «магазин у дома», и 76 тысяч кв. м. — на формат «суперстор». 90% торговой площади формата «магазин у дома» находятся в аренде, а 74% торговой площади формата «суперстор» — в собственности.

«Высококачественные локации, хорошо известный бренд и сильная клиентская база в Москве и Санкт-Петербурге позволят „Магниту“ стать одним из ведущих игроков в этих регионах. Более того, учитывая масштаб сделки, это может в целом существенно улучшить наши позиции в секторе. Усиление физического присутствия в Москве и Санкт-Петербурге предоставит значительную поддержку дальнейшему развитию наших онлайн инициатив», — комментирует президент, гендиректор «Магнита» Ян Дюннин.

Большая часть приобретаемых магазинов «Дикси» — 1 787 торговых точек формата «у дома» — расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. «Мегамарт» представлен более крупным форматом и расположен в основном в Свердловской области.

«Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины сохранят существующие бренды.

В рамках сделки «Магнит» также приобретет пять распределительных центров общей площадью 189 тысяч кв. м., расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

«Основные стратегические приоритеты „Магнита“, ориентированные на прибыльный рост с высоким уровнем доходности, остаются неизменными. Хотя нашим основным ориентиром по-прежнему является органический рост во всех наших ключевых форматах, мы рады выборочно воспользоваться возможностью поддержать дальнейший рост за счет приобретения сильного розничного бренда», — сообщил Ян Дюннин.

Компании и сервисы: Дикси, Мегамарт, Магнит
Автор: Анна
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