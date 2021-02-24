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«Магнит» построит собственную экосистему

«Магнит» представил стратегию на 2021−2025 годы, ее цель — максимально увеличить долю ритейлера в кошельке потребителя, сообщает VTimes со ссылкой на презентацию компании. Для этого «Магнит» планирует построить экосистему вокруг бренда. Ее основой станут магазины сети и единая площадка для онлайн-заказов.

Также «Магнит» создаст набор дополнительных сервисов: от медиаплатформы и клубов по интересам до собственного платежного сервиса Magnit Pay с виртуальной банковской картой «Магнит» и мобильного оператора Magnit Mobile. Все будет объединено в едином суперприложении. В 2021 году в нем можно будет оплачивать коммунальные услуги, штрафы и налоги, в будущем — покупать билеты в кино, театры и заказывать такси, сообщается в презентации.

«Магнит» намерен стать ближе к покупателю. Редизайн точек формата «у дома» должен превратить их из магазина дешевых товаров в «дружелюбный, безопасный, комфортный магазин с оптимальным соотношением цены и качества, где можно купить все, что нужно». Ассортимент будет зависеть от месторасположения. Например, в мегаполисах будет больше товаров для отдыха, а в деревне, наоборот, больше будет товаров для дома. Также ритейлер намерен уплотнять сеть в регионах присутствия.

Компания сделает упор на собственные торговые марки, из них ключевые — «Моя цена», «Магнит», «Магнит свежесть». В 2025 году на них должно приходиться около четверти всех продаж против 7% по итогам 2019 года. Согласно данным презентации, для этого ритейлер будет использовать мощности собственных производств, прямой импорт и стратегические партнерства с поставщиками эксклюзивных брендов.

Нововведения призваны улучшить финансовые показатели — например, рентабельность по EBITDA должна приблизится к 8% по сравнению с 7% по итогам 2020 г. Соотношение чистого долга к EBITDA должно оставаться на комфортном для нее уровне 1,5, сказано в презентации. Текучесть персонала должна сократиться более чем вдвое и составлять максимум 40%, а уровень вовлеченности сотрудников — достигать 70%.

Ранее стало известно, что «Магнит» проведет репозиционирование своего самого крупного формата — суперсторов. Компания выбрала для них бренд «Магнит Экстра». В отдельных суперсторах ритейлер проведет индивидуальный редизайн — уже появились «космический» магазин в Самаре и «кубанский» в Санкт-Петербурге. Тематические зоны будут созданы вместе с производителями, в магазинах планируется повысить долю сезонного ассортимента.

Автор: Анна
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