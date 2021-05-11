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«Магнит» представил майскую «шашлычную аналитику»

Розничная сеть «Магнит» проанализировала продажи популярных категорий в майские праздники. Традиционно, покупатели выбирали охлажденный шашлык и маринованное мясо, кроме того, в этом году вырос спрос на баранину и индейку. А из напитков россияне больше всего покупали холодный чай и квас.

Товары для пикника

В этом году россияне активно приобретали шампура — спрос на них вырос на 31%. Также было закуплено около 1,2 т угля — это на 27% больше, чем в прошлогодние майские праздники. Еще на 19% выросли продажи жидкости для розжига.

Мясо

Традиционно, повышенный спрос отмечается на охлажденный шашлык. В этом году продажи этой категории мяса выросли на 49%. Также на 18% выросли продажи мяса в маринаде — его тоже чаще всего приобретают для приготовления шашлыка. Большой популярностью в этом году пользовалась баранина — ее продажи выросли на 30%.

На пикник покупатели с удовольствием выбирали также мясо курицы и индейки. Так, сразу в 2,5 раза выросли продажи охлажденной индейки и на 26% — полуфабрикатов из мяса курицы (в их числе — маринованное мясо курицы, купаты и колбаски).

Овощи

Из овощей покупатели охотнее всего брали баклажаны и кабачки, которые чаще всего используются для жарки на огне и гриле. Так, их продажи выросли на 57% и 22%, соответственно. Спрос на огурцы и помидоры, из которых чаще всего делают салат на природе, вырос на 9%.

Напитки

Любой пикник и выезд на природу дополняют безалкогольные напитки. В этом году наибольшей популярностью пользовались холодные чаи — их продажи выросли на 36%. На втором месте — любимый многими россиянами в жаркие дни напиток — квас. Его продажи выросли на 26%. Газированные напитки также пользовались интересом — спрос вырос на 16%.

Автор: Анна
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