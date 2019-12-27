«Магнит» представил обновлённый дизайн собственной торговой марки

Агентство Wellhead разработало дизайн собственной торговой марки «Магнита». Новый дизайн собственной торговой марки (СТМ) «Магнита» должен помочь узнаваемости бренда.

Концепция от креаторов из Wellhead ориентирована на товары среднего ценового сегмента по нескольким категориям.

Дизайн упаковки сохраняет фирменный знак розничной сети (букву «М») и является стилеобразующим для всего ассортимента. Акцент при этом делается на изображении продукта, интегрированного в фирменный знак.

«Нами была разработана целая экосистема кросскатегорийной визуальной коммуникации, подходящей как для продуктового сегмента, так и non-food-категории. Это решение технически очень удобно, почти универсально: при включении новых позиций можно легко менять цвет категории и продуктовую группу и при этом получить новый СТМ со знакомым потребителю дизайном», — отмечается в пресс-релизе.

Дизайнеры разработали целую экосистему кросскатегорийной визуальной коммуникации, подходящую как для продуктового сегмента, так и non-food категории. Это решение, по словам авторов проекта, удобно и универсально: при включении новых позиций можно легко менять цвет категории и продуктовую группу, не отходя от привычного дизайна.