+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Магнит» представил обновлённый дизайн собственной торговой марки

Агентство Wellhead разработало дизайн собственной торговой марки «Магнита». Новый дизайн собственной торговой марки (СТМ) «Магнита» должен помочь узнаваемости бренда.

Концепция от креаторов из Wellhead ориентирована на товары среднего ценового сегмента по нескольким категориям.

Дизайн упаковки сохраняет фирменный знак розничной сети (букву «М») и является стилеобразующим для всего ассортимента. Акцент при этом делается на изображении продукта, интегрированного в фирменный знак.

«Нами была разработана целая экосистема кросскатегорийной визуальной коммуникации, подходящей как для продуктового сегмента, так и non-food-категории. Это решение технически очень удобно, почти универсально: при включении новых позиций можно легко менять цвет категории и продуктовую группу и при этом получить новый СТМ со знакомым потребителю дизайном», — отмечается в пресс-релизе.

Дизайнеры разработали целую экосистему кросскатегорийной визуальной коммуникации, подходящую как для продуктового сегмента, так и non-food категории. Это решение, по словам авторов проекта, удобно и универсально: при включении новых позиций можно легко менять цвет категории и продуктовую группу, не отходя от привычного дизайна.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

14 января / Комментарии
Марк Завадский возглавил управляющий комитет группы «Рики»

Марк Завадский возглавил управляющий комитет группы «Рики»

В группе компаний «Рики» появится Управляющий комитет. Информацию о его создании распространила пресс-служба. Главой комитета станет Марк Завадский, бывший руководитель экосистемы «Сбербанка» SberX и экс-глава Alibaba в России Марк Завадский.

далее →

13 января / Комментарии
Российский рынок смартфонов: итоги 2019 года и тренды рынка

Российский рынок смартфонов: итоги 2019 года и тренды рынка

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка смартфонов в 2019 году. По предварительным оценкам, продажи смартфонов в России в 2019 году могут составить порядка 30 миллионов девайсов на сумму около 495 миллиардов руб., что больше на 1,5% в штуках и 7% в деньгах, чем в 2018 году.

далее →

10 января / Комментарии
Fashion-рынок показал отрицательную динамику впервые с 2015 года

Fashion-рынок показал отрицательную динамику впервые с 2015 года

В 2019 году оборот российского fashion-рынка сократился на 3−4%, до 2,26−2,29 трлн рублей. Рынок показал падение впервые с 2015 года, а причинами стало снижение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года.

далее →

9 января / Комментарии
61% директоров по маркетингу розничных компаний не готовы к применению искусственного интеллекта

61% директоров по маркетингу розничных компаний не готовы к применению искусственного интеллекта

Компания Accenture провела исследование влияния маркетинга на успешный рост компаний розничной торговли. Результаты, опубликованные в отчете “New marketing in retail”, говорят о том, что директора по маркетингу должны взять на себя ключевую роль в трансформации розничных компаний для соответствия изменяющимся требованиям покупателей.

далее →

27 декабря 2019 / Комментарии
Рейтинг популярных цифровых подарков к новогодним праздникам

Рейтинг популярных цифровых подарков к новогодним праздникам

Ритейлер «Связной» и ведущий провайдер платежных и финансовых сервисов нового поколения QIWI проанализировали продажи технологичных товаров на российском онлайн-рынке за первые две недели декабря и составили рейтинг наиболее популярных цифровых подарков к новогодним праздникам.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!