«Магнит» представил стратегию и цели в области устойчивого развития до 2025 года

«Магнит» представил стратегию устойчивого развития, в которой выделил пять приоритетных направлений в области устойчивого развития и впервые в российском ритейле взял на себя количественные и качественные обязательства, определив критерии их выполнения к 2025 году.

В основе стратегии розничной сети, получившей название «Ритейл со смыслом», лежат 10 принципов Глобального договора ООН и 17 глобальных целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Компания будет стремиться к тому, чтобы достичь лидерства в российском розничном секторе в области снижения негативного воздействия на окружающую среду, оказывать положительное влияние на качество жизни россиян, стать работодателем № 1 в отрасли, создать на 100% ответственную цепочку поставок и лучшую в российском ритейле систему корпоративного управления.

«Магнит» сфокусирует усилия в области устойчивого развития на пяти ключевых направлениях: снижении воздействия на окружающую среду, развитии ответственной цепочки поставок, заботе о персонале, поддержке местных сообществ и популяризации здорового образа жизни. Каждое из направлений подразумевает количественные и качественные цели до 2025 года и меры по их достижению для обеспечения долгосрочного развития бизнеса с учетом интересов всех стейкхолдеров.

В рамках стратегии «Магнит» впервые в российском ритейле берет на себя обязательства по достижению показателей в области устойчивого развития. Их выполнение повысит эффективность бизнес-процессов Компании, создаст дополнительную ценность для стейкхолдеров, а также окажет позитивное воздействие на социально-экономическое развитие общества и окружающую среду.

Обязательства к 2025 году:

Экология

Сокращение выбросов парниковых газов на 30%;

Снижение расхода воды и энергии на 25%;

Сокращение объема пищевых отходов на 50%;

50% упаковки для собственной торговой марки и продукции собственного производства станет перерабатываемой, многоразовой или компостируемой;

Обеспечение 100% сбора и переработки пластика, образующегося в магазинах и распределительных центрах сети и пригодного для вторичной переработки.

«Зеленые» закупки

Обеспечение системы ответственного подбора поставщиков товаров и услуг;

100% ответственные закупки социально значимых товаров;

100% ответственный подход в собственном производстве и сельском хозяйстве;

Повышение доли экологичной упаковки на полке;

Внедрение программ по развитию местных поставщиков и фермеров.

Сотрудники

Вовлеченность сотрудников на уровне 70%;

Снижение на 50% числа несчастных случаев с потерей рабочего времени при отсутствии смертельных случаев;

Текучесть персонала не более 40%.

Местные сообщества

10% сотрудников Компании участвуют в волонтерских программах;

Внедрение программ по развитию местных сообществ во всех регионах присутствия Компании.

Здоровье и благополучие

Информация о здоровом образе жизни и питании доступна всем покупателям;

Продукты для здорового образа жизни доступны всем покупателям.

Стратегия устойчивого развития Компании базируется на добросовестных деловых практиках, рациональном использовании природных ресурсов, соблюдении прав человека, многообразии и инклюзивности, партнерстве, ответственном маркетинге.

Кроме того, Компания опубликовала пакет корпоративных регулирующих документов, которые провозглашают основные принципы и подходы «Магнита» в различных сферах устойчивого развития. Так, например, теперь доступны для ознакомления Политики Компании в области благотворительности, качества, прав человека и другие базовые документы. Внутри «Магнита» создан специальный комитет по устойчивому развитию Компании, в который входят представители всех ключевых подразделений ритейлера.

Одновременно со стратегией Компания представила свой первый Отчет в области устойчивого развития ПАО «Магнит», подготовленный в соответствии с международными принципами GRI за 2019 год. Документ отражает нефинансовую деятельность сети и описывает комплекс реализованных мероприятий за отчетный период. Компания планирует выпускать отчет ежегодно.