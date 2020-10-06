«Магнит» присоединился к Глобальному договору ООН
Компания «Магнит» сообщает о вступлении в Глобальный договор ООН (ГД ООН), крупнейшую мировую корпоративную инициативу в области устойчивого развития, которая охватывает более 13 000 участников из более чем 160 стран.
Как участник ГД ООН «Магнит» взял на себя обязательства внедрять и продвигать десять принципов Глобального договора в области прав человека, трудовых прав, защиты окружающей среды и противодействия коррупции. Компания уже начала принимать стратегические меры для достижения этих целей и формирования более устойчивого будущего. «Магнит» ранее в этом году запустил пятилетнюю стратегию в области устойчивого развития «Ритейл со смыслом» и взял на себя количественные и качественные обязательства:
Экология:
- Сокращение выбросов парниковых газов на 30%;
- Сокращение расхода воды и энергии на 25%;
- Сокращение объемов пищевых отходов на 50%;
- 50% упаковки для собственной торговой марки и продукции собственных производств станет перерабатываемой, многоразовой, или компостируемой;
- Обеспечение 100% сбора и переработки пластика, образующегося в магазинах и распределительных центрах сети и пригодного для вторичной переработки.
«Зеленые» закупки:
- Обеспечение системы ответственного подбора поставщиков товаров и услуг;
- 100% ответственные закупки социально значимых товаров;
- 100% ответственный подход в собственном производстве и сельском хозяйстве;
- Повышение доли экологичной упаковки;
- Внедрение программ по развитию местных поставщиков и фермеров.
Сотрудники:
- Вовлеченность сотрудников на уровне 70%;
- Снижение на 50% числа несчастных случаев с потерей рабочего времени при отсутствии смертельных случаев;
- Текучесть персонала не более 40%.
Местные сообщества:
- 10% сотрудников Компании участвуют в волонтерских программах;
- Программы по развитию местных сообществ во всех регионах присутствия Компании.
Здоровье и благополучие:
- Информация о здоровом образе жизни и питании доступна всем покупателям;
- Продукты для здорового образа жизни доступны всем покупателям.
Президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг прокомментировал:
«Присоединяясь к Глобальному договору ООН, мы признаем риски, которые создают во всем мире климатические изменения, а также другие экологические и социальные проблемы. Мы также понимаем, что трансформация нашего общества в сторону большей ответственности и соблюдения принципов устойчивого развития — это беспрецедентная возможность сделать бизнес лучше для всех заинтересованных сторон.
Нашими партнерами являются порядка 5 тысяч поставщиков, мы обеспечиваем работой 300 тысяч сотрудников и ежедневно обслуживаем до 16 млн покупателей. Такой масштаб деятельности „Магнита“ дает нам уникальную возможность стать лидером в области устойчивого развития в России. Мы внедряем принципы охраны окружающей среды, социальной ответственности и лучшего корпоративного управления во все направления нашей работы в соответствие с принятой стратегией. Я с нетерпением жду возможности начать сотрудничество с участниками Глобального договора, обмениваться с ними опытом и экспертизой для того, чтобы поддержать и укрепить наше стремление быть ведущим в России ритейлером в области устойчивого развития».