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«Магнит» присоединился к Глобальному договору ООН

Компания «Магнит» сообщает о вступлении в Глобальный договор ООН (ГД ООН), крупнейшую мировую корпоративную инициативу в области устойчивого развития, которая охватывает более 13 000 участников из более чем 160 стран.

Как участник ГД ООН «Магнит» взял на себя обязательства внедрять и продвигать десять принципов Глобального договора в области прав человека, трудовых прав, защиты окружающей среды и противодействия коррупции. Компания уже начала принимать стратегические меры для достижения этих целей и формирования более устойчивого будущего. «Магнит» ранее в этом году запустил пятилетнюю стратегию в области устойчивого развития «Ритейл со смыслом» и взял на себя количественные и качественные обязательства:

Экология:

  • Сокращение выбросов парниковых газов на 30%;
  • Сокращение расхода воды и энергии на 25%;
  • Сокращение объемов пищевых отходов на 50%;
  • 50% упаковки для собственной торговой марки и продукции собственных производств станет перерабатываемой, многоразовой, или компостируемой;
  • Обеспечение 100% сбора и переработки пластика, образующегося в магазинах и распределительных центрах сети и пригодного для вторичной переработки.

«Зеленые» закупки:

  • Обеспечение системы ответственного подбора поставщиков товаров и услуг;
  • 100% ответственные закупки социально значимых товаров;
  • 100% ответственный подход в собственном производстве и сельском хозяйстве;
  • Повышение доли экологичной упаковки;
  • Внедрение программ по развитию местных поставщиков и фермеров.

Сотрудники:

  • Вовлеченность сотрудников на уровне 70%;
  • Снижение на 50% числа несчастных случаев с потерей рабочего времени при отсутствии смертельных случаев;
  • Текучесть персонала не более 40%.

Местные сообщества:

  • 10% сотрудников Компании участвуют в волонтерских программах;
  • Программы по развитию местных сообществ во всех регионах присутствия Компании.

Здоровье и благополучие:

  • Информация о здоровом образе жизни и питании доступна всем покупателям;
  • Продукты для здорового образа жизни доступны всем покупателям.

Президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг прокомментировал:

«Присоединяясь к Глобальному договору ООН, мы признаем риски, которые создают во всем мире климатические изменения, а также другие экологические и социальные проблемы. Мы также понимаем, что трансформация нашего общества в сторону большей ответственности и соблюдения принципов устойчивого развития — это беспрецедентная возможность сделать бизнес лучше для всех заинтересованных сторон.

Нашими партнерами являются порядка 5 тысяч поставщиков, мы обеспечиваем работой 300 тысяч сотрудников и ежедневно обслуживаем до 16 млн покупателей. Такой масштаб деятельности „Магнита“ дает нам уникальную возможность стать лидером в области устойчивого развития в России. Мы внедряем принципы охраны окружающей среды, социальной ответственности и лучшего корпоративного управления во все направления нашей работы в соответствие с принятой стратегией. Я с нетерпением жду возможности начать сотрудничество с участниками Глобального договора, обмениваться с ними опытом и экспертизой для того, чтобы поддержать и укрепить наше стремление быть ведущим в России ритейлером в области устойчивого развития».

Автор: Анна
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