«Магнит» присоединился к Глобальному договору ООН

Компания «Магнит» сообщает о вступлении в Глобальный договор ООН (ГД ООН), крупнейшую мировую корпоративную инициативу в области устойчивого развития, которая охватывает более 13 000 участников из более чем 160 стран.

Как участник ГД ООН «Магнит» взял на себя обязательства внедрять и продвигать десять принципов Глобального договора в области прав человека, трудовых прав, защиты окружающей среды и противодействия коррупции. Компания уже начала принимать стратегические меры для достижения этих целей и формирования более устойчивого будущего. «Магнит» ранее в этом году запустил пятилетнюю стратегию в области устойчивого развития «Ритейл со смыслом» и взял на себя количественные и качественные обязательства:

Экология:

Сокращение выбросов парниковых газов на 30%;

Сокращение расхода воды и энергии на 25%;

Сокращение объемов пищевых отходов на 50%;

50% упаковки для собственной торговой марки и продукции собственных производств станет перерабатываемой, многоразовой, или компостируемой;

Обеспечение 100% сбора и переработки пластика, образующегося в магазинах и распределительных центрах сети и пригодного для вторичной переработки.

«Зеленые» закупки:

Обеспечение системы ответственного подбора поставщиков товаров и услуг;

100% ответственные закупки социально значимых товаров;

100% ответственный подход в собственном производстве и сельском хозяйстве;

Повышение доли экологичной упаковки;

Внедрение программ по развитию местных поставщиков и фермеров.

Сотрудники:

Вовлеченность сотрудников на уровне 70%;

Снижение на 50% числа несчастных случаев с потерей рабочего времени при отсутствии смертельных случаев;

Текучесть персонала не более 40%.

Местные сообщества:

10% сотрудников Компании участвуют в волонтерских программах;

Программы по развитию местных сообществ во всех регионах присутствия Компании.

Здоровье и благополучие:

Информация о здоровом образе жизни и питании доступна всем покупателям;

Продукты для здорового образа жизни доступны всем покупателям.