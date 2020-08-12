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«Магнит» призвал потребителей «отыграться за всю самоизоляцию»

Сеть супермаркетов «Магнит» совместно с агентством MORE начал промокампанию «Пора отыграться!», которая продлится с августа по конец сентября. В ее рамках ритейлер запустил видеорекламу и в digital и в телевизионные ролики.

В рекламе «Магнит» призвал потребителей «отыграться за всю самоизоляцию» и закупиться различными товарами впрок. Для наглядности ритейлер добавил в сюжет роликов немного абсурда: герои рекламы складывают товары во вместительный двухметровый пакет и тележку, длина которой тоже значительно больше обычной.

Акция предполагает скидки на разные категории продукции, акционные недели и беспроигрышную лотерею.

Автор: Анна
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