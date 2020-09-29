«Магнит», Procter & Gamble и Дима Билан запустили сеть фандоматов по приему пластиковых отходов

29 сентября 2020 в Москве при участии Димы Билана состоялся запуск сети фандоматов по приему пластиковой тары, установленной компанией Procter & Gamble и сетью розничных магазинов «Магнит» в рамках проекта «Подари пластику вторую жизнь». Цель проекта — популяризация ответственного потребления и расширение доступной инфраструктуры по сбору и вторичной переработке пластиковой упаковки.

В течение 2020-2021 года в рамках инициативы будут установлены 80 фандоматов в Москве и Краснодаре, а создаваемая сеть по приему пластика станет крупнейшей в России. По предварительным расчетам, один фандомат способен принимать от 200 кг пластиковых отходов в год, таким образом за год новая сеть из 80 фандоматов будет принимать около 16 тонн пластика для дальнейшей переработки.

«Компания Procter & Gamble взяла на себя обязательство быть лидером позитивных перемен. Для нас важно вместе с партнерами и потребителями сделать ответственное потребление стандартом. Только вместе мы способны многократно увеличить масштаб тех действий, которые необходимы для экологического благополучия нашей планеты. Создание инфраструктуры шаговой доступности для сдачи в переработку пластиковой упаковки —эффективный способ для решения этой задачи», — подчеркнул Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной Европе.

Дима Билан, посол кампании «Подари пластику вторую жизнь», собственным примером продемонстрировал простую механику сдачи пластиковой упаковки на переработку через фандомат в магазине «Магнит».

«Идеальный мир — это когда всем не все равно. Я знаю, что сила музыки способна объединить огромное количество людей, подвигнуть их на дальнейшие действия. Потому моя роль в данном проекте заключается в том, чтобы силой своего творчества обратить внимание людей на свои привычки, помочь им стать более ответственными по отношению к себе и планете, на которой мы живем», — комментирует свою роль в кампании Дима Билан, певец и актер.

Все 80 фандоматов, устанавливаемые в рамках программы «Подари пластику вторую жизнь», обслуживаются группой компаний «ЭкоТехнологии». На открытии фандомата в магазине «Магнит» в Москве 29 сентября управляющий ГК «ЭкоТехнологии» Константин Рзаев наглядно проиллюстрировал вторую жизнь пластика, показав различную продукцию, созданную из переработанной упаковки: от бутылочки для шампуня и наполнителя для мягких игрушек, до линолеума и детских игровых площадок.