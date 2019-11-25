«Магнит» протестирует продажу напитков навынос

В супермаркетах сети «Магнит» появятся кофейные корнеры самообслуживания. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «РусХОЛТСа» (займется установкой автоматов) Александра Кузьмина.

По его словам, оборудование для «Магнита» будет бесплатным, зарабатывать компания будет на поставках кофе и расходных материалов. На этапе пилотного проекта компания поставит сети 24 кофейных корнера. По оценкам Кузьмина, такие автоматы в среднем могут продавать около 30 чашек кофе в день. Для сравнения: в сентябре каждая кофейня Prime (входит в Novikov Group) в среднем продавала 200 чашек в день, рассказывает представитель сети Мария Лошкова.

По ее словам, в борьбе за покупателя в сегменте недорогого кофе сегодня участвуют все: продукт навынос пытаются предложить даже банки и салоны сотовой связи. Ранее о появлении таких корнеров заявили в Альфа-банке, Tele2 и «Билайне», об этом подумывает и Сбербанк.

Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова сомневается, что кофе-зоны существенно повысят трафик «Магнита», но они будут влиять на время пребывания в магазине и на средний чек. «Если такой корнер располагать на входе, человек с кофе может провести больше времени в магазине и, как следствие, совершит больше покупок», — рассуждает она.