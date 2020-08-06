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«Магнит» расширяет тестирование формата «Магнит Сити»

«Магнит» обновил концепцию торговых точек «Магнит Сити» и в рамках пилотирования формата планирует до конца 2020 года открыть еще 30 объектов.

Магазины с актуальным CVP (ценностным предложением покупателю) уже появились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Челябинске. Остальные точки планируется запустить в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Тюмени. Данный формат ориентирован на крупные города с населением от 500 тыс. человек.

Первые три тестовых магазина, которые были открыты летом 2019 года в Москве и Краснодаре, получили положительный отклик покупателей и стали коммерчески успешными.

«Магнит Сити» — это компактные торговые точки концепции «Grab & Go», расположенные в местах с высоким трафиком, общей площадью 150-230 кв. м. и ассортиментом, насчитывающим до двух тысяч позиций. Формат ориентирован преимущественно на молодую аудиторию в возрасте от 21 года до 34 лет. Магазины отличает уютный интерьер с зоной кафе, где можно зарядить телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Кафе в «Магнит Сити» работают в соответствии с действующим региональным законодательством.

В обновленных «Магнит Сити» пересмотрены оформление и интерьерные решения, создана еще более комфортная атмосфера: упор в дизайне торгового пространства сделан на натуральные цвета популярных крафтовых и древесных оттенков, появились указатели и вывески с эмоциональной коммуникацией для покупателей, посетители могут воспользоваться корзинами из переработанного пластика, многоразовыми сумками для фруктов.

Основную долю в продажах занимает кулинария — это блюда ready-to-eat. Почти в полтора раза расширен ассортимент готовой продукции, добавлены различные виды комбо-наборов, напитков фреш, увеличено предложение свежих овощей и фруктов, которые можно съесть «здесь и сейчас». Свежую выпечку готовят прямо в магазине, в ассортименте есть кофе и чай навынос, снеки, мытые фрукты, молочные продукты, мороженое, напитки. Для удобства покупателей отдельно выделены зоны с товарами для сбалансированного питания и продукцией для детей.

Расширение контура пилота позволит «Магниту» детальнее изучить обратную связь от клиентов, скорректировать при необходимости ассортиментную матрицу, дополнить предложение новыми услугами.

«Мы довольны результатами первых магазинов „Магнит Сити“, открытых в прошлом году, и видим потенциал для их развития. Наша задача — покрыть максимум потребностей покупателей, в том числе новыми интересными торговыми форматами. „Магнит Сити“ ориентированы на молодую аудиторию, которая стремится экономить время, придерживается тренда питаться вне дома, хочет получать комплекс полезных сервисов и готовых решений в одном месте», — рассказал президент, генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Автор: Анна
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