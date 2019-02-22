«Магнит» сменил логотип и представил новую архитектуру бренда

«Магнит», один из ведущих российских ритейлеров к своему 25-летию изменил логотип и запускает единый бренд для всей семьи магазинов.

В основе стратегии развития сети — создание семьи магазинов «Магнит» для покупателей. Ежедневно компания обслуживает более 10 миллионов человек и планирует за пять лет увеличить свою долю в покупательской корзине до 70%. Для этого сеть развивает разные форматы магазинов — как продовольственных, так и других розничных товаров. Теперь торговые точки «у дома», супермаркеты, дрогери, аптеки и другие будут оформлены в общем стиле и объединены слоганом «Давайте дружить семьями!».

Объекты под единым брендом будут открываться с марта 2019 года по всей географии сети. Общее оформление — первый этап создания семьи магазинов «Магнит».

Старый логотип

Новый логотип

В дальнейшем все форматы будут связаны не только дизайном, но и программой лояльности.

В настоящее время у розничной сети шесть форматов, благодаря которым жители разных регионов страны приобретают товары с выгодой и комфортом: «у дома» — удобные и доступные магазины для повседневных покупок, супермаркеты — с более широким ассортиментом продукции, «Магнит-Опт» — для покупок крупными партиями, ультрамалые — с самыми популярными товарами, дрогери — с продукцией для красоты и здоровья и аптеки.

Теперь все они будут работать под зонтичным брендом. Логотип сохранил узнаваемый цвет и фирменный знак — букву «М» — и при этом получил современную форму. Он обыгрывает жест рук, воплощающий заботу и внимание. На фасадах, вывесках в торговых залах, упаковке продукции СТМ, информационных и рекламных материалах будет использоваться оригинальная система пиктограмм. Она напоминает иконки в смартфоне и отвечает трендам диджитализации, которые охватывают все сферы жизни покупателей.

Партнерами по разработке кроссформатного бренда выступили креативное агентство MORE (BBDO Group) и брендинговое агентство «Супрематика».