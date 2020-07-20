«Магнит» создал виртуальные туры по магазинам

Компания «Магнит» запустила 3D-экскурсии по разным форматам торговых точек. Виртуальные туры размещены на корпоративном сайте розничной сети и доступны для всех посетителей. Онлайн-прогулка позволяет побывать во всех форматах магазинов: «у дома», супермаркете, «Магнит Косметик», аптеке и узнать особенности работы торговых точек.

Одна из ведущих российских розничных сетей «Магнит» объявила о запуске виртуальных туров по магазинам. Все объекты в виртуальных турах — это трехмерные копии реально существующих магазинов компании, расположенных на родине розничной сети — в Краснодарском крае. В том числе посетители могут побывать в самом современном магазине «Магнит» — суперсторе в Адлере. С помощью экскурсий можно узнать, как меняются торговые точки в части предложений для покупателя, ассортимента и сервиса, какие новые технологии и решения используются, чтобы посещение магазинов было максимально полезным и удобным.

Современный интерфейс позволяет пользователям самостоятельно передвигаться по торговому залу в комфортном для них режиме, рассматривать любые объекты со всех сторон и быстро перемещаться в любую точку пространства. Планируется, что в будущем появится опция воспроизведения экскурсий. В каждом магазине нанесены специальные метки, при нажатии на которые автоматически появляется информация о конкретной продукции, услуге или лаконичная справка о компании. Например, можно подробнее узнать о собственных торговых марках сети, познакомиться с новыми технологиями: видеоаналитикой, оплатой товаров, основанной на распознавании лиц, увидеть первое в «Магните» fresh-кафе с открытой кухней и многое другое.

Для создания виртуальных туров было оцифровано более семи тысяч квадратных метров торговых залов, продолжительность съемок составила 30 часов. С помощью камер с 3D-сканером были охвачены десятки миллионов точек в пространстве, произведено множество замеров и получены точные снимки объектов для воссоздания интерактивной виртуальной копии.