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«Магнит» стал самым быстрорастущим продуктовым ритейлером в России

Сеть магазинов «Магнит» почти втрое увеличила прибыль в 2020 г., а общая выручка компании достигла 763 млрд руб., что на 14% больше, чем годом ранее. Такие темпы роста сделали компанию самым быстрорастущим продуктовым ритейлером в России, сообщает Financial Times.

Положительные результаты компания продолжила показывать и после снятия ограничений. К росту ритейлера после затяжного периода падения привела смена стратегии, рассказал газете генеральный директор «Магнита» Янн Дюннинг. Сеть сосредоточилась на развитии покупательского опыта и предложении более низких цен на основные товары.

Наибольший рост выручки показали дрогери-магазины, специализирующиеся на продаже непродовольственных товаров, следует из неаудированной финансовой отчетности компании за второй квартал и первую половину 2020 г. С апреля по июнь этот сегмент принес ритейлеру 30,9 млрд руб., что на 23,4% больше, чем годом ранее. За все полугодие сегмент вырос на 25,2% — до 62,3 млрд руб. На втором месте по росту чистой розничной выручки оказались магазины у дома. Этот сегмент заработал во втором квартале 295,8 млрд руб., что на 14,5% больше, чем в 2019 г., а в январе — июне — 575,6 млрд руб. против 495,8 млрд руб. годом ранее.

Средний чек в магазинах сети вырос на 25,1% с апреля по июнь — до 347 руб., в первом полугодии рост составил 14,1%, до 325 руб.

Недавно стало известно, что компания планирует запустить в 17 городах новый формат магазинов — «Магнит Сити», ориентированный на молодую аудиторию.

Автор: Анна
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