«Магнит» стал следить за очередями в супермаркетах

До конца 2020 года компания планирует установить видеоаналитику очередей примерно в 70 торговых точках крупного формата с высоким уровнем трафика, в будущем тиражирование продолжится. Технология позволит минимизировать возникновение очередей, повысить качество сервиса для покупателей и в перспективе обеспечить рост товарооборота. Уже на этапе тестирования специалисты отметили, что очередей стало вдвое меньше, а продажи выросли на 1-2%.

Решение будет интегрировано в магазины в разных городах России почти по всей географии сети. Видеокамеры, установленные рядом с кассами, в режиме реального времени будут непрерывно сканировать пространство, с помощью специального программного решения от компании CERA считать людей и подавать информацию администратору или директору точки, если в зоне находится больше пяти человек. В этом случае будет приниматься решение об открытии дополнительных касс или перераспределении потока покупателей на кассы самообслуживания. Кроме того, информация автоматически будет поступать в систему аудиооповещения, посетители услышат, где есть свободная касса, также им напомнят о соблюдении социальной дистанции.

На фоне пандемии распространения коронавирусной инфекции технология также позволит снизить число контактов покупателей друг с другом.

Видеоаналитика очередей станет важным инструментом в повышении производительности труда и сервиса в магазинах. Данные будут использоваться для составления рейтинга кассиров, прогнозирования их работы, исходя из скорости обслуживания покупателей, количества критичных очередей и других показателей. Это позволит руководству магазина более точно планировать смены, распределять нагрузку, принимать решение о необходимости дополнительного обучения персонала, ротации кадров, установке новых касс.

«Магнит» тестировал решение на протяжении полугода в части магазинов. За это время удалось в два раза снизить количество очередей, а также на 1-2% повысить товарооборот благодаря улучшению обслуживания.