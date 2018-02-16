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«Магнит» станет «продуктовым партнером» для Почты России

Почта России, ВТБ и ритейлер «Магнит» 16 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» подпишут соглашение о намерениях, рассказали РБК несколько источников, знакомых с деталями соглашения. Речь идет о долгосрочном партнерстве в рамках развития стратегии Почты России на период до 2020 года.

Сотрудничество будет развиваться по нескольким направлениям. Во-первых, «Магнит» начнет продавать товары через Почту России. Соглашение предполагает создание совместного сервиса по доставке товаров «Магнита» курьерами Почты России.

Во-вторых, «Магнит» и Почта России объединят логистические и транспортные ресурсы. Компании планируют совместно использовать сети распределительных и сортировочных центров, а также транспортные средства, логистическую и платежную инфраструктуру для расширения маршрутной сети доставки товаров и грузов, рассказывают собеседники РБК.

Как описывают источники РБК, ВТБ в этом соглашении принадлежит роль «опорного финансового института» для почтового оператора и ритейлера.

В феврале глава ВТБ Андрей Костин сообщил на встрече с Владимиром Путиным, что ВТБ рассматривает возможность инвестировать 30 млрд рублей в создание 40 логистических распределительных центров Почты России.

Ранее стало известно, что основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% продуктового ритейлера банку ВТБ. После завершения сделки Сергей Галицкий покинет пост главы компании.

Автор: Анна
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