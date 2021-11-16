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«Магнит» тестирует экзоскелет для работы в распределительных центрах

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Магнит
Продукты питания

Розничная сеть апробирует промышленный экзоскелет резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) компании «Экзаурус» в логистических операциях. Решение может компенсировать около 20% нагрузки для сотрудника при подъеме тяжелых грузов, увеличить индивидуальную работоспособность до 10% и улучшить условия труда. Пилотирование в рамках акселератора MGNTech стартовало в распределительном центре в Коломне и продлится до конца 2021 года.

Портативный эргономичный экзоскелет весит около 3 кг и относится к категории легких. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на позвоночник работника. Устройство применяется для подъема тяжестей и может компенсировать нагрузку на поясничный отдел при подъеме и переносе грузов массой до 50 кг. Антропоморфное устройство решает сразу две задачи: поддержка тела при наклонах и снижение риска травм.

«Тестирование инноваций — процесс творческий. Он позволяет выявляет новые идеи и по-новому посмотреть на существующее процессы. Именно поэтому разработка Exaurus прошла в финал второй „волны“ акселератора MGNTech. Экзоскелеты требуются не только при подъеме тяжелых грузов, но и для достаточно механического труда. Например, при сортировки яиц у работниц устают руки».

Ольга Стрелова, директор по акселерации в области ритейл технологий Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»

Экзоскелет надевается поверх спецодежды и крепится на теле специальными ремнями. «Каркас» максимально прост в использовании, после разовой настройки под индивидуальные особенности сотрудник уже через 15 минут может выполнять привычные операции.

«Для „Магнита“ важно не только повышение эффективности логистических операций, но и сохранение здоровья персонала, профилактика профессиональных заболеваний. Экзоскелет — это уже не костюм будущего, а реальность. И мы хотим оценить разработку в полевых условиях. Высокие физические нагрузки требуют дополнительной поддержки, поэтому мы постоянно ищем решения по облегчению процессов и будем тиражировать лучший опыт».

Федор Павловский, директор по логистике розничной сети «Магнит»

Тестируемый экзоскелет относится к решениям пассивного типа и не требует источников питания: он работает за счет накопления и отдачи энергии без сервоприводов, гидравлики и электрики. С помощью силы гравитации рабочий сам «заряжает» устройство, чтобы потом поднять груз. Решение изностостойкое и защищено от пыли, влаги, перепадов температур и влажности.

«Участие в корпоративных акселераторах, подобных MGNTech позволяет получить доступ ко всем внутренним (необходимым) ресурсам клиента. Благодаря четко выстроенной системе коммуникаций тестирование продукции, для которой на данный момент не существует четкой нормативной базы, на всех уровнях структуры „Магнита“ происходит за несколько дней. Для нас важно получить качественную обратную связь от работников и оценить эффективность использования экзоскелетов в логистических процессах сети. Мы рады, что сложный путь внедрения передовых технологий не отпугивает лидеров отрасли на неизбежном пути улучшения условий труда абсолютно каждого сотрудника».

Игорь Орлов, основатель «Экзаурус»

Компании и сервисы: Магнит
Автор: Анна
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