«Магнит» тестирует экзоскелет для работы в распределительных центрах

Розничная сеть апробирует промышленный экзоскелет резидента Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) компании «Экзаурус» в логистических операциях. Решение может компенсировать около 20% нагрузки для сотрудника при подъеме тяжелых грузов, увеличить индивидуальную работоспособность до 10% и улучшить условия труда. Пилотирование в рамках акселератора MGNTech стартовало в распределительном центре в Коломне и продлится до конца 2021 года.

Портативный эргономичный экзоскелет весит около 3 кг и относится к категории легких. Он позволяет равномерно распределить нагрузку на позвоночник работника. Устройство применяется для подъема тяжестей и может компенсировать нагрузку на поясничный отдел при подъеме и переносе грузов массой до 50 кг. Антропоморфное устройство решает сразу две задачи: поддержка тела при наклонах и снижение риск а травм.

«Тестирование инноваций — процесс творческий. Он позволяет выявляет новые идеи и по-новому посмотреть на существующее процессы. Именно поэтому разработка Exaurus прошла в финал второй „волны“ акселератора MGNTech. Экзоскелеты требуются не только при подъеме тяжелых грузов, но и для достаточно механического труда. Например, при сортировки яиц у работниц устают руки». Ольга Стрелова, директор по акселерации в области ритейл технологий Кластера информационных технологий Фонда «Сколково»

Экзоскелет надевается поверх спецодежды и крепится на теле специальными ремнями. «Каркас» максимально прост в использовании, после разовой настройки под индивидуальные особенности сотрудник уже через 15 минут может выполнять привычные операции.

«Для „Магнита“ важно не только повышение эффективности логистических операций, но и сохранение здоровья персонала, профилактика профессиональных заболеваний. Экзоскелет — это уже не костюм будущего, а реальность. И мы хотим оценить разработку в полевых условиях. Высокие физические нагрузки требуют дополнительной поддержки, поэтому мы постоянно ищем решения по облегчению процессов и будем тиражировать лучший опыт». Федор Павловский, директор по логистике розничной сети «Магнит»

Тестируемый экзоскелет относится к решениям пассивного типа и не требует источников питания: он работает за счет накопления и отдачи энергии без сервоприводов, гидравлики и электрики. С помощью силы гравитации рабочий сам «заряжает» устройство, чтобы потом поднять груз. Решение изностостойкое и защищено от пыли, влаги, перепадов температур и влажности.