«Магнит» тестирует мини-формат «Магнит Косметик»

Компания «Магнит» тестирует малый формат «Магнит Косметик» для того, чтобы органично интегрировать его в действующие магазины у дома в тех локациях, где это будет экономически эффективно. «МК» — это отдельный магазин с оригинальным фирменным стилем, сохраняющим преемственность формата дрогери.

В торговой точке сформирована уникальная ассортиментная матрица, дифференцированная от объектов у дома, есть собственный штат сотрудников. Магазин ориентирован на женскую аудиторию. Выбор продукции включает парфюмерию, декоративную и уходовую косметику, средства по уходу за волосами, маникюрные и педикюрные принадлежности, аксессуары и другие.

Проектом предусмотрена торговая площадь точек «МК» от 40 до 70 кв. м. До конца 2020 года компания может расширить контур тестирования еще несколькими магазинами и увеличить их количество до семи объектов в Москве и регионах. Объекты будут запускаться там, где нет возможности открыть классический «Магнит Косметик», а также позволяют площади действующих магазинов у дома и исключена каннибализация с существующими дрогери.

Сейчас «Магнит Косметик» является самым динамичным и успешным форматом сети и показывает положительный LFL. Доля формата в розничных продажах «Магнита» постоянно растет и по итогам третьего квартала 2020 года достигла 9,4%. На фоне роста торговой площади и LFL-продаж рост выручки дрогери в третьем квартале 2020 года составил 21,8%, что является самым сильным показателем из всех форматов магазинов. Тестирование «МК» позволит компании оценить востребованность нового предложения у покупателей, увеличить точки контакта с клиентами и нарастить продажи.