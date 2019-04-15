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«Магнит» тестирует оплату товаров по лицу

Компания «Магнит» в тестовом режиме запустила сервис оплаты покупок с использованием технологии face ID. Об этом сообщил Директор по информационным технологиям и защите информации компании Евгений Мельников в ходе проходящей в Подмосковье конференции «Цифровая весна ритейла».

По словам топ-менеджера, с текущей недели в тестовом режиме услуга «Оплаты по лицу» работает в магазинах «Магнит» в Москве. Для проведения оплаты покупателю необходимо зарегистрироваться в приложении «Магнит», ввести необходимые личные данные и загрузить фото.

Отмечается, что «Магнит» стал первым ритейлером в России, который внедрил подобную возможность для покупателей.

Автор: Анна
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