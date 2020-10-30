«Магнит» тестирует технологию против просрочки и списаний

«Магнит» запустил в середине октября пилотный проект внедрения технологии расширенного штрих-кода, рассказал директор по ценообразованию и сопровождению категорийного менеджмента «Магнита» Александр Вахтин на конференции поставщиков «На одной волне».

Проект позволит увеличить продажи, лояльность потребителей и рентабельность, благодаря повышению доступности товара на полке, оптимизации трудозатрат на контроль сроков годности в магазинах, снижению потерь и расходов на уценку и блокировке продаж просроченных продуктов на кассе. По предварительным оценкам, благодаря этой технологии «Магнит» может сэкономить сотни миллионов рублей в год.

В пилоте участвуют 17 поставщиков мяса птицы, мясной гастрономии и замороженной

продукции — всего 225 товарных позиций. Вместо обычного штрих-кода поставщик наносит на упаковку расширенный код с дополнительной информацией — датой окончания срока годности. География проекта — Волжский, Московский, Уральский и Южный регионы, суммарно более 1000 магазинов сети.

Сейчас «Магнит» отслеживает, с каким сроком годности товар поступает в магазин, но неизвестно, продукт с каким сроком годности приобретает покупатель: по умолчанию предполагается, что продается самый «старый» товар, хотя зачастую это не так.

«В результате не всегда удается предотвратить списания с помощью существующих инструментов уценки, — пояснил Александр Вахтин. — Когда мы будем более точно понимать объемы и сроки годности проблемных позиций, мы сможем предложить оптимальную скидку и способ уценки».

В результате «Магнит» сможет кардинально снизить списания по всем продуктам с фиксированным сроком годности.

Поставщикам расширенный штрих-код поможет обеспечить наличие товара на полке и увеличить продажи, так как система пополнения будет своевременно заказывать свежие товары для магазинов. Сейчас система формирует заказ на следующий день после списания просроченного товара, и свежий товар поступает в магазин только в момент очередной доставки с распределительного центра. Расширенный штрих-код позволит выстроить процесс так, чтобы к моменту списания товара в магазине в торговый объект поступал свежий продукт.

«Кроме того, сокращение списаний и расходов на уценку товара повысит его маржинальность, что сделает такой товар более привлекательным при формировании ассортимента. Это дополнительный стимул для поставщица внедрять расширенный штрих-код», — добавил Александр Вахтин.

Пилотный проект продлится до декабря, после чего «Магнит» предложит партнерам оценку эффекта для тиражирования расширенного штрих-кода на их товары.