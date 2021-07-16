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«Магнит» упразднит должность исполнительного директора и создаст блок развития каналов электронной коммерции

Сеть розничных магазинов «Магнит» объявила об организационных изменениях, которые будут направлены на ускорение цифровой трансформации и темпов развития онлайн-продаж. Об этом говорится на сайте ретейлера.

Изменения коснутся должности исполнительного директора и заместителя гендиректора — она будет упразднена. Менее двух лет назад ее занял сооснователь Lamoda Флориан Янсен. Он покинет компанию, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

У ритейлера также появится отдельный блок развития каналов электронной коммерции, создания и развития соответствующей инфраструктуры. Его возглавит Андрей Лукашевич, он назначен на должность директора по электронной коммерции и будет отвечать за развитие онлайн-каналов продаж «Магнита».

Функции развития технологий и IT-инфраструктуры, продвинутой аналитики и Big Data будут включены в другой блок сети, отмечают в компании.

«Эти изменения направлены на упрощение и ускорение процесса принятия решений, обеспечение более высокого качества кросс-функционального взаимодействия и в конечном итоге более быстрое развитие инфраструктуры электронной коммерции „Магнита“ и внедрение современных IT-систем», — говорится в сообщении сети магазинов.

Автор: Анна
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