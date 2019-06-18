«Магнит» установил автоматы для приёма банок и бутылок в обмен на скидки на пиво

Сеть супермаркетов «Магнит» начала принимать использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки на переработку. Пандоматы, в которые можно сдать тару, были установлены в шести магазинах в трех городах России: Москве, Красногорске и Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе «Магнита».

Каждый аппарат рассчитан на прием примерно 400 единиц тары: алюминиевые банки и ПЭТ-бутылки объемом от 0,25 до 2 л. Крышки и этикетки перед отправкой снимать не нужно, сминать упаковку тоже. Когда покупатель кладет банку или бутылку в окно приема, сканер считывает штрих-код и распознает состав тары. Это исключает возможность того, что разные виды упаковки будут храниться вместе. После приема тары пандомат распечатает купон, при предъявлении которого на кассе совершеннолетние покупатели получат 10% скидку на продукцию бренда «Белый медведь» компании AB InBev Efes. Воспользовавшись скидкой, первые пользователи устройств для сбора тары получат в подарок на кассах магазинов эко-сумки от «Белого Медведя».

«В России формируется новая система обращения со вторичным сырьем, в основе которой более бережное отношению к природе. Сейчас как никогда важно обучить граждан раздельному сбору отходов. Наша совместная инициатива направлена на изучение поведения покупателей и станет одним из важных шагов для формирования экологической культуры нашего потребителя в долгосрочной перспективе. Пилотный проект — это часть системной работы „Магнита“ по реализации комплекса мер для сохранения окружающей среды. Забота об экологии является неотъемлемой частью развития компании и дает значительные возможности повышения ее операционной эффективности», — рассказала директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.

«Запуск совместного проекта с одной из крупнейших розничных сетей России призван обратить внимание широкой аудитории как к вопросу переработки, так и экологии в целом. Бутылки — это самое популярное вторсырье, которое лидирует по объемам среди использованной тары, отправляемой на свалку. По статистике 60% людей испытывают обеспокоенность о последствиях загрязнения природы, а 30% из них уже готовы принимать активное участие в экопрограммах. Пандоматы — это одна из существующих технологий сбора использованной тары для дальнейшей переработки, и мы решили протестировать ее в российских реалиях. Мы уверены, что данная инициатива поможет сделать заботу о природе частью образа жизни наших потребителей и хорошей привычкой», — прокомментировал Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes.

Ранее стало известно, что две другие сети гипермаркетов — «Перекресток» и «Карусель» — решили принимать пластиковые бутылки на переработку. Собранное вторсырье будет идти на производство экологичных упаковок.