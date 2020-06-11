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«Магнит» в мае зафиксировал всплеск продаж товаров для красоты

Спрос на продукцию для красоты в мае по сравнению с апрелем 2020 года в среднем вырос почти на 40% на фоне постепенной отмены самоизоляции и снятия других ограничений. При этом больше всего покупатели приобретали средств для губ, лица и бровей. Для того, чтобы клиентам было проще и удобнее ориентироваться в ассортименте, «Магнит Косметик» в магазинах ввел новую должность — beauty-эксперты.

Если в марте-апреле в условиях обязательной самоизоляции россияне чаще приобретали средства по уходу за кожей лица и тела, то уже в мае на фоне постепенного снятия ограничений покупатели стали возвращаться к привычной корзине красоты. Так, в «Магнит Косметик» было продано 1,1 млн штук помады и блесков для губ (+44% к апрелю 2020 года), 300 тыс. упаковок с тональным кремом (+48%), 310 тыс. штук карандашей и теней для бровей (+42%). Рост продемонстрировала косметика для век и ресниц — 42% и продукция по уходу за ногтями — 36%. При этом покупатели отдавали предпочтение позициям в «среднем» и «среднем плюс» ценовых сегментах. Продажи товаров собственных торговых марок — декоративной косметики Stellary и Beauty Bomb — отметились ростом в 65%, всего было реализовано более 1,2 млн единиц продукции.

На увеличение спроса также повлиял фактор открытия отделов с декоративной косметикой в некоторых магазинах дрогери, где они были временно закрыты в связи с региональными ограничениями. Примечательно, что продажи средств для лица, бровей, век и ресниц выросли не только к апрелю 2020 года, но и к маю 2019 года. По прогнозам аналитиков компании, спрос на косметику стабилизируется к июлю и вернется к доковидному периоду.

В мае во всех магазинах «Магнит Косметик», а их насчитывается почти 5 800, появились beauty-эксперты. Это сотрудники, прошедшие специальный курс обучения, которые находятся рядом с отделом декоративной косметики и парфюмерии и помогают в выборе продукции. Их можно узнать по фирменной футболке с соответствующей надписью и бейджу. Beauty-эксперты предоставляют покупателям рекомендации и советы специалистов, раскрывают секреты ухода за кожей, помогают подобрать парфюмерию и косметику с учетом индивидуальных особенностей.

«Мы продолжаем улучшать сервис в наших магазинах, повышать уровень обслуживания и расширять спектр услуг. Мы отвечаем на запрос покупателей, связанный с профессиональными консультациями в подборе декоративной косметики, парфюмерии, ухода за кожей лица и тела, поэтому ввели в штат магазинов специалистов с глубоким знанием продукции и трендов рынка красоты. Уверен, что этот сервис будет востребован», — отметил операционный директор формата «Магнит Косметик» розничной сети «Магнит» Владимир Пресняков.

Автор: Анна
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