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«Магнит» вновь вошел в рейтинг самых дорогих брендов России

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Лента
Гипер Универсам

Розничная сеть стала единственным ритейлером, вошедшим в десятку рейтинга самых дорогих российских брендов по версии британской консалтинговой компании Brand Finance.

Компания «Магнит» расположилась на седьмом месте в топ 50 выдающихся отечественных брендов. Бренд розничной сети оценен аналитиками в 172,7 млрд руб.

Лидером рейтинга стала компания «Сбербанк», на втором месте — «Газпром» и на третьем — «Лукойл». Также в первую десятку вошли «Роснефть», РЖД, ВТБ, МТС, «Новатек» и «Татнефть».

Самым быстрорастущим брендом признан девелопер ПИК, ценность которого выросла на 50,6%. За ним следуют нефтяная компания "Славнефть"‎ (+31,8%), IT-разработчик "Яндекс"‎ (+31%), ритейлер "М.Видео"‎ (+23,5%) и банк ВТБ (+22,8%). Самую заметную отрицательную динамику показали «Вертолеты России» (-53,1%), Объединенная авиастроительная корпорация (-44,9%) и сеть гипермаркетов "Лента"‎ (-29,3%). В антирейтинг попал также оператор "МегаФон"‎ (-14,7%).

К категориям брендов, которые минимально ощутят на себе последствия пандемии — то есть потеряют в стоимости до 10%, — относятся телеком, недвижимость, продукты питания, фармацевтика и healthcare. Умеренный эффект (потери от 10% до 20%) ожидают логистические и авиакомпании, медиа и автопропроизводителей. Сильнее всего (-20% и более) коронавирус ударит по магазинам одежды, отелям, аэропортам и нефтегазовым компаниям.

Сообщается, что при расчете стоимости бренда учитывается и сила бренда, анализируются маркетинговые инвестиции, капитал торговой марки и влияние этих факторов на эффективность бизнеса.

Компании и сервисы: Лента, Магнит, Сбербанк России, М.видео, ВТБ24
Автор: Анна
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