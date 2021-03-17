«Магнит» вошел в Ассоциацию больших данных

Розничная сеть «Магнит» вступила в Ассоциацию больших данных (АБД), став первым участником среди российских ритейлеров. В состав правления Ассоциации вошёл президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

«Большие данные в ритейле уже играют большую роль и позволяют решать множество задач — начиная с лучшего понимания предпочтений покупателей и персонализированного маркетинга, заканчивая более эффективным прогнозированием спроса, оптимизацией запасов, подбором лучших локаций магазинов и многим другим. Сбор и использование данных становятся ключевыми факторами конкурентоспособности в ритейле, выводя операционные процессы на принципиально новый уровень. Участие в Ассоциации больших данных позволит нам обмениваться опытом и накопленной экспертизой, а также обсуждать с участниками рынка единые принципы и стандарты в этой сфере», — прокомментировал президент, генеральный директор сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Ассоциация больших данных (АБД) была создана в России осенью 2018 года, её участники — ведущие игроки рынка: «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбер, Газпромбанк, группа «Тинькофф», «МегаФон», «Ростелеком», oneFactor, группа QIWI, «Билайн», МТС, Фонд «Сколково», ВТБ, ЦСР, Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Цели ассоциации — создание необходимых для развития технологий и продуктов в сфере больших данных условий, построение единых принципов и стандартов работы с большими данными и искусственным интеллектом и формирование технологической среды для отработки алгоритмов и повышения доступности данных.

В рамках работы Ассоциации создан Кодекс этики использования данных — документ, фиксирующий основные принципы работы с данными, в том числе принципы профессиональной этики при сборе, обработке и использовании данных. Также АБД разработали стратегию развития рынка больших данных до 2024 года и занимаются ее реализацией.