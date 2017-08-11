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«Магнит» вошёл в ТОП-100 самых инновационных компаний в мира

Forbes опубликовал рейтинг ста самых инновационных компаний в мире. В этом году в него вошли две российские компании — «Магнит» и «Норильский никель».

Лидером рейтинга стала Salesforce — калифорнийская компания, создающая программное обеспечение для корпораций. Второе место заняла компания Илона Маска Tesla Motors. Тройку лидеров замыкает американский ретейлер Amazon.

Российский продуктовый ретейлер занял 53-ю строчку рейтинга. Он опередил такие компании, как Coca-Cola, PepsiCo и Procter&Gamble. «Норильский никель» занял 63-е место в списке.

Forbes включил в список компании, от которых инвесторы ожидают инноваций. Место компании в списке зависит от разницы между капитализацией и дисконтированным денежным потоком от текущей деятельности. В него вошли организации, рыночная капитализация которых превышает $10 млрд. Еще одно условие — публикация рыночной отчетности в течение последних семи лет.

В начале августа «Магнит» объявил, что выходит на рынок оптовых продаж. Ретейлер открыл три новых торговых точки «Магнит-Опт», которые ориентированы на мелкие оптовые продажи. В компании считают, что нововведение позволит бизнесу выгодно покупать товары.

Автор: Анна
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