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«Магнит» вошел в топ-5 любимых брендов россиян

«Магнит» вошел в число любимых брендов потребителей во время пандемии COVID-19, говорится в исследовании BCG и «Ромира» «Российские потребители — новая реальность». По результатам опроса «Магнит» занял четвертое место среди любимых брендов россиян.

«Во время пандемии „Магнит“ старался обеспечивать покупателям максимальную доступность всего ассортимента, а также гарантировать безопасность посещения магазинов. И клиенты это оценили. Сейчас мы активно развиваем предложение в сегментах дискаунтеров и e-grocery, продолжаем улучшать наши магазины, поэтому рассчитываем, что наш бренд будет нравиться покупателям еще больше», — говорит президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

«Некоторые бренды в сложившейся ситуации смогли заручиться прочной поддержкой клиентов», — отметил управляющий директор и партнер BCG, руководитель экспертной практики по потребительским товарам и розничной торговле в России и СНГ Иван Котов.

Цель исследования BCG и «Ромира» — проанализировать отношение потребителей к сложившейся из-за пандемии COVID-19 ситуации, а также изучить изменения потребительского поведения на горизонте шести месяцев и перспективы различных каналов сбыта.

В целом потребители стали внимательнее относиться к здоровью, избегать ненужных поездок, многие работают несколько дней в неделю в удаленном режиме, следует из исследования BCG и «Ромира». Потребительские настроения по сравнению с первой, апрельской, волной исследования начали восстанавливаться. В топ-5 категорий, по которым прогнозируется рост трат, вошли услуги ЖКХ, мобильная связь, продукты питания и товары для детей (еда, одежда), а также домашний интернет и безрецептурные препараты.

Автор: Анна
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